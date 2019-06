Den 17-årige pojken kände sig plötsligt yr och hoppade i en pool för att svalka av sig. När han kom upp ur poolen föll han ihop och fördes till sjukhus där han avled, enligt de regionala myndigheterna i Andalusien.

Senare avled även en 93-årig man i staden Valladolid i norra delen av landet av värmeslag, enligt lokal polis.

Värmeböljan har fört med sig temperaturer på över 40 grader till Spanien. De höga temperaturerna väntas hålla i sig fram till lördagen.

400 brandmän

I 34 av de totalt 50 spanska provinserna har varningar om risk för bränder utfärdats, bland annat i Katalonien där 6 500 hektar mark redan har härjats av eld. Runt 400 brandmän har medverkat i släckningsarbetet under natten mot fredagen och de fick under morgonen hjälp av flygplan och helikoptrar. Arbetet försvåras av hettan och den låga luftfuktigheten.

Värmeböljan har drabbat flera europeiska länder, Även i Italien, Frankrike och Tyskland har äldre personer avlidit på grund av värmen.

I Tyskland har juni hittills varit ovanligt varm. Enligt landets meteorologiska myndighet har medeltemperaturen under månaden varit 19,8 grader, vilket är 4,4 grader högre än genomsnittet för juni mellan 1961 och 1990.

45,9 grader

I Frankrike mättes temperaturen 45,9 grader upp i byn Gallargues-le-Montueux mellan Montpellier och Nimes under fredagseftermiddagen, enligt landets meteorologiska institut Meteo-France. Men redan flera gånger tidigare under dagen noterades högre temperaturer i landet än den tidigare rekordnoteringen på 44,1 grader i samma område under en svår värmebölja 2003.

De höga temperaturerna har lett till att luftkvaliteten försämrats i en del europeiska storstäder. Bland annat har Paris, Lyon och Marseille beslutat att de mest förorenande bilarna inte får köra på vägarna.