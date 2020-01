Republikanska senatorer som antytt att de kunde gå emot partilinjen och rösta för vittnesmål i den pågående riksrättsrättegången backade. Därmed går riksrätten in i den avgörande, slutgiltiga och väntade avslutningen – med ett frikännande av Trump.

Med röstsiffrorna 51–49 fick den republikandominerade senaten igenom sin vilja.

Tidigare under fredagen meddelade den republikanska senatorn Lamar Alexander från Tennessee att han inte ville tillåta fler vittnen i riksrättsrättegången. Även Lisa Murkowski, senator från Alaska, backade från sitt tidigare hot om att rösta emot Republikanernas hållning, rapporterade The New York Times.

Republikanerna har 53 stolar i senaten mot demokraternas 47. Fyra republikanska röster skulle därmed behövas för att få en majoritet, vilket innebär att exempelvis den tidigare nationella rådgivaren John Bolton skulle kallas att vittna. Bolton uppges ha sagt att han uppmanades av presidenten att sätta på press på Ukrainas president för att få fram skadlig information om ledande demokrater. Trumps uppmaning ska ha kommit två månader före det kontroversiella samtal som Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj höll på telefon, och som ledde till riksrättsprocessen, skriver The New York Times.