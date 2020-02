Ännu finns inga officiella siffror från Demokraternas så kallade nomineringsmöten som ska vaska fram en kandidat till USA:s presidentval.

Strul i rösträkningen har lett till att partiet under natten dubbelkollat alla resultat, vilket tar "längre tid än väntat", säger Troy Price, ordförande för Demokraterna i Iowa.

I ett uttalande på tisdagsförmiddagen (lokal tid) meddelade Price att röstresultatet ska offentliggöras "så snart som möjligt i dag", rapporterar CNN.

Ovissheten ledde till att en av favoriterna, Vermontsenatorn Bernie Sanders, tidigt gick ut med vad hans stab hävdar är preliminära resultat baserade på uppemot hälften av rösterna. Och enligt dessa får Sanders ungefär 30 procent, vilket innebär ledning framför Pete Buttigieg på 25 procent, Elizabeth Warren på drygt 20 och Joe Biden på bara drygt 10 procent, rapporterar medier i USA. Dessa siffror är dock helt obekräftade.

Buttigieg tror på vinst

Inte heller Buttigieg hade tålamod att vänta på de officiella resultaten utan hänvisade på tisdagsförmiddagen till en intern beräkning av hans egen kampanjstab som pekade på "en klar vinst för denna kampanj".

Detta vill man absolut inte ha i en tid när alla ifrågasätter nomineringsmötesprocessen, du vet det är ett gammaldags system, hela USA:s strålkastarljus är på dem, säger Elizabeth Walentin, som tidigare har arbetat med Demokraternas valkampanjer.

Om det är en lång väntan kommer folk att ifrågasätta processen: "Den där personen vann, men var det verkligen så, de fick räkna och räkna?"

Rösträknarna hade enligt The New York Times problem med en ny app, där de skulle rapportera in sina siffror.

Det är helt enkelt ett problem med rapporteringen. Appen kraschade inte och det handlar varken om hackning eller om annat dataintrång, säger Mandy McClure, representant för Iowas distrikt, till tidningen.

"Kommer att bli jämnt"

Den förre vicepresidenten Joe Biden talade också till sina anhängare efter att det stod klart att resultaten skulle låta vänta på sig.

Iowas demokratiska parti håller på att ta fram resultatet. Se till att få det rätt!, sade Biden.

Jag vill att de ska vara väldigt försiktiga i sina överläggningar. Våra siffror tyder på att det kommer att bli jämnt. Och vi ska gå härifrån med vår andel av delegater.

Men The New York Times utsända i valdistrikten bekräftar intrycket från det delvisa resultat som Sanders gått ut med – vilket innebär att Biden ser ut att ha gått sämre än beräknat.

"Väldigt bakslag"

Resultatet i Iowa styr inte enbart vilken aspirant delstatens delegater ställer sig bakom när Demokraternas presidentkandidat utses i sommar. Vinnaren brukar även få mycket uppmärksamhet, vind i seglen och sannolikt fler och större donationer till kampanjkassan.

Rösträkningsstrulet är därför "ett väldigt bakslag" för Iowa, konstaterar Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Det finns redan kritik mot systemet med nomineringsmöten. Och efter det här är det stor risk att Iowas ställning som först ut i landet ifrågasätts, säger han till TT.

Ett val avgjordes dock i delstaten och det hade president Donald Trump som vinnare. För även Republikanerna höll nomineringsmöten och där var utgången inte lika oviss. Presidenten utropades till vinnare efter bara en halvtimme.

"Demokraterna marineras i en nomineringsröra som de själv skapat", skriver presidentens kampanjchef Brad Parscale i en kommentar till det rivaliserande partiets process. "Ska detta vara personerna som vill sköta hela sjukvårdsystemet?"

Mot New Hampshire

Trump själv kommenterade senare om röstkaoset i Iowa och kallade det en fullständig katastrof.

"Ingenting fungerar. Precis som när de styrde landet", skriver presidenten på Twitter.

Redan tidigt på tisdagen anlände flera av de demokratiska aspiranterna till New Hampshire som håller primärval om en vecka, den 11 februari.

Detta betyder att New Hampshire och "Supertisdagen" får ännu större betydelse, när Iowa blev så rörigt, säger Elizabeth Walentin.

Supertisdagen, då 14 delstater håller primärval, infaller den 3 mars.