– Det var ett uppskattat arrangemang, det kom ungdomsryttare från både Östergötland och Småland. Det är ett sätt för oss att främja intresset för fälttävlan, berättar föreningens ordförande Agneta Moberg.

En gång om året försöker Kindaföreningen att flytta in ett antal terränghinder i ridhuset för att erbjuda bättre träningsmöjligheter. Proceduren är inte alldeles enkel utan kräver en hel del arbete, men i helgen, från fredag till söndag, kunde intresserade ungdomar ta sig an de utmanande hindren under tränaren Pernilla Bjuhrs ledning.

– Vi är en tävlings- och träningsklubb kan man säga och är beroende av att våra ryttare har egna eller lånade hästar, men vi erbjuder tränare i både dressyr, hoppning och fälttävlan, fortsätter Moberg.

|

Under förra året ökade föreningens medlemmar med ett 10-tal personer och ligger i dagsläget på cirka 85 stycken. I början av mars hålls årsmöte och därefter väntar en säsong med hopptävling i maj, fälttävlan i juli och dressyrtävling under sensommaren.