John Bolton fick sparken av Donald Trump i september förra året. Nu har han skrivit en bok vars som blivit en riktigt het potatis i riksrättsmålet. Det eftersom innehållet tycks ge stöd åt Demokraternas anklagelse om att Trump fryst militärt bistånd till Ukraina i syfte att pressa landets regering att inleda en utredning mot sonen till demokraten Joe Biden, en potentiell rival i höstens presidentval. ……

Trumps advokater avslutar under tisdagen presentationen av sina argument för att presidenten bör frias.

Avfärdar Boltonuppgifter

Alan Dershowitz, en av försvararna, har argumenterat med emfas för att de formella anklagelserna om maktmissbruk och förhindrande av kongressens arbete inte ens har stöd i konstitutionens definition av riksrättsbrott.

Demokraterna försöker bevisa att utbetalningen av biståndet till Ukraina var tydligt villkorad mot en utredning om Bidens son Hunter Biden.

Dershowitz reagerade på måndagen genom att avfärda tyngden i John Boltons kommande bok.

Inget i Boltons yppanden, även om det skulle vara sant, når upp till nivån maktmissbruk eller riksrättsbrott, sade Dershowitz enligt AFP.

Han försökte också tona ner allvaret i en eventuell påtryckningskampanj mot Ukraina.

Quid pro quo (krav på en motprestation) är inte grund för maktmissbruk, sade Dershowitz.

Det är en del av hur utrikespolitik har bedrivits av presidenter sedan tidens begynnelse.

Manusläsning "absurt"

Uppgifterna från Boltons utkast, som The New York Times var först med att rapportera om, har även ökat pressen på republikanerna i senaten att gå med på att vittnen ska få kallas. Demokraterna vill framför allt höra just Bolton.

Beskedet från Lindsey Graham, som är nära allierad med Trump, att han kan tänka sig låta senatorerna läsa manuset till boken, kallar Demokraternas ledare i senaten, Chuck Schumer, för "absurt"..

Enligt Schumer kan "ingenting utgöra ett substitut för vittnen", rapporterar Reuters.

Tre republikanska senatorer har antytt att de kan komma att rösta för att Johh Bolton ska få vittna. Det skulle dock krävas att totalt fyra republikaner röstar med demokraterna för att få majoritet för detta.

John Bolton själv har tidigare förklarat sig villig att vittna om han blir kallad.