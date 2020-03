Över 60 nya fall av coronasmitta har bekräftats i Sverige under dagen. Dessutom vårdas två personer på Karolinska universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning i Huddinge efter att ha blivit smittade av viruset.



Fallen är de första i Sverige där personer tvingats till intensivvård – men sjukhuset vill inte uppge hur allvarligt sjuka personerna är eller kommentera fallen ytterligare. Under tisdagen fortsätter antalet svenska fall av virussjukdomen att stiga – vilket gör att Folkhälsomyndigheten nu höjer risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Risken för importfall är också fortsättningsvis mycket hög.



– Vi har identifierat ett par fall där man inte säkert kan säga hur man fått smittan. Det är ett tecken på att vi inte vet hur omfattande spridningen är, säger Folkhälsomyndighetens biträdande stadsepidemiolog Anders Wallensten.



Riskhöjningen innebär också ytterligare åtgärder. Myndigheten uppmanar sjuka att begränsa sina sociala kontakter och det förs i nuläget en dialog med regeringen vad gäller större evenemang.



– Men evenemangen måste bedömas utifrån sina egna unika förutsättningar, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.



Region Stockholm meddelade under tisdagseftermiddagen att ytterligare 60 personer konstaterats smittade av viruset. En majoritet av de nya fallen kopplas till Italien, men några även till Iran.



I Skåne har tre personer konstaterats vara smittade och i Halland respektive Örebro finns ett nytt fall vardera. Samtliga kan kopplas till norra Italien.