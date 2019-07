I maj började smittspridningen efter ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa – det näst dödligaste utbrottet av sjukdomen hittills – att öka i tempo. Hjälparbetare och medicinsk personal på plats varnade för vad som skulle kunna hända om smittan nådde Goma, huvudstaden i den konfliktdrabbade provinsen Nordkivu där många av fallen konstaterats.

Nu har det hänt. Än så länge har bara en person i Goma diagnosticerats med den mycket smittsamma blödarfebern, en pastor som troligtvis blivit smittad i en stad 30 mil bort och som avled på måndagen.

Ny vändpunkt?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle utvecklingen kunna vara en ny, farlig vändpunkt i ebolautbrottet, som nu dödat 1 655 människor. I miljonstaden Goma lever människor lever tätare inpå varandra än på landsbygden och anonymiteten kan göra det svårt att spåra smitta. Staden ligger också vid gränsen mot Rwanda där många rör sig fram och tillbaka. Den har också en internationell flygplats och ett färjeläge vid Kivusjön.

Det här höjer risken till en ny nivå, helt klart, säger Melissa McRae, biträdande medicinsk chef för Läkare utan gränser (MSF) i Amsterdam, till TT.

I en stor stad som Goma är risken att smittade personer interagerar med många andra mycket större.

Fjärde WHO-beslutet

WHO kommer under tisdagen att hålla ett krismöte där man ska fatta beslut om epidemin nu ska förklaras som en nödsituation av internationell karaktär. Ett sådant beslut skulle bland annat göra att utbrottet hanteras på en annan nivå i FN och möjligheterna att agera blir större. Argumenten mot ett sådant beslut är att det kan leda till restriktioner på resor och handel, som kan skada länder och regioner men också försvåra för organisationer som MSF att föra in personal och material. Tre gånger tidigare har WHO beslutat att utbrottet inte är en nödsituation av internationell karaktär.

Vi är väldigt glada att WHO tar upp frågan igen. Vi behöver ändra vår strategi för att kunna få kontroll över det här utbrottet och få till bättre internationellt samarbete, säger Melissa McRae.

Personal attackeras

Ebolabekämpningen i Kongo-Kinshasa har försvårats av de väpnade konflikter som pågår i området. Konflikterna har bidragit till att invånarna blivit osäkra på vem de egentligen kan lita på. I vissa fall har sjukvårdspersonal fått ta hjälp av militär för att ta sig till smittoområden, vilket ökat förvirringen. Väpnade grupper har attackerat sjukhus som tvingats evakuera patienter och personal.

Sedan januari har det skett nästan 200 attacker mot personal och sjukvårdsinrättningar. Den gångna helgen mördades två personer som arbetade med att sprida information om sjukdomen.

De som arbetar med insatsen är oroliga, speciellt de som arbetar i konfliktområden. Men de fortsätter att komma till jobbet, säger Melissa McRae.

MSF bygger nu ett ebolasjukhus i Goma med upp till 76 platser. Förutom det assisterar man Kongo-Kinshasas hälsomyndighet med smittoövervakning i miljonstaden och med att spåra smittovägarna från ebolafallet. där de som träffat den avlidne pastorn erbjuds att vaccinera sig. Ebolavaccinet, som fortfarande är på teststadiet, fungerar även om man vaccineras efter att man varit i kontakt med en smittokälla.