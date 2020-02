Med hjälp av 15 000 sandsäckar som kommer fram till Halmstads kommun under måndagen ska Nissans vatten hållas undan. SMHI har nu en klass 2-varning utfärdad för Nissans del.

Husägare som ligger illa till har ett eget ansvar för att säkra sina bostäder.

Vi kommer att bistå med sandsäckar och vi kommer att lämna ut sand. Men det är fastighetsägarnas eget ansvar att se till att göra det här, säger kommundirektör Mattias Rossköld vid en pressträff hos räddningstjänsten i Halmstad.

|

Mer nederbörd

Flödet i Nissan har minskat och i Åled några kilometer utanför Halmstad ser vi vägar i villakvarter som varit översvämmade. Vattnet har sjunkit undan igen, men de kommande dagarna väntar mer nederbörd.

Båten fick vi ta fram i lördags, säger Mikael Jönsson.

Familjens hus brukar vara omgivet av åkermark – nu bor han plötsligt på en liten ö i en stor sjö. Men han tar det med ro.

|

Det finns de som har det hundra gånger värre. De som byggde det här huset visste vad de gjorde, tomten är förhöjd, säger han.

Bara i Halmstads kommun har ett tiotal fastigheter drabbats av inträngande åvatten från Nissan. Även i Hylte kommun finns drabbade fastigheter, liksom kring ån Lagan lite längre söderut.

Vi har bott här i tre år och det här är det mesta vi har upplevt, säger Åledsbon Jerry Larsson, som är ute på hundpromenad med sonen Lasse i barnvagnen.

Allt oftare

Översvämningarna kommer allt oftare, konstaterar räddningstjänstens stabschef Magnus Ericson.

Det blir mer och mer vanligt tyvärr. Vi har extrema skyfall, vi har milda vintrar med mycket regn och det fyller upp. Det kanske är något vi får se mer av i framtiden, säger han.

Halmstad får hjälp av Ljungby kommun, som har en maskin som kan användas för att fylla säckarna med sand. De kommer sedan att sättas ut i prioriterade områden i kommunen.

Åled och Oskarström brukar vara de mest kritiska platserna i Halmstad kommun, säger Magnus Ericson.

Och även vid Nissans utlopp, det beror helt på hur havet beter sig, har vi högt vattenstånd får vi problem där. Vi har också några platser i Halmstad som är av intresse att skydda, så de kommer vi också att prioritera, säger Magnus Ericson.

Kommunen och räddningstjänsten inriktar sig på att skydda samhällsviktiga verksamheter, framför allt elförsörjning, vattenförsörjning och avloppshantering. Även skolor och förskolor prioriteras, berättar kommunens räddningschef Hans Ekberg för TT.

Extremt väder

Regnet, vattennivåerna och blåsten har också fått konsekvenser för tågtrafiken i landets södra delar. Under söndagen ställdes tågtrafiken på en rad sträckor in, men tidigt på måndagsmorgonen meddelade Trafikverket att man öppnat för all tågtrafik igen.

Klass 3-varningarna med extremt höga flöden ligger kvar för Lagan, från Bolmån till mynningen i Laholmsbukten.

En klass 3-varning innebär enligt SMHI "extremt väder" som kan innebära "stor fara för allmänheten".

Att den högsta varningsklassen utfärdats beror på ihärdigt regnande den senaste tiden.

Snö under natten

Under natten till tisdag väntar regn, som delvis övergår till snöfall, på flera håll. SMHI har utfärdat klass 1-varningar för snöfall i Hallands, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands, Västra Götalands och Kalmars län utom Öland.

Det kan då bli snöhalka, men snön väntas delvis övergå i regn eller blöt snö så på många håll får den svårt att ligga kvar, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Det nederbördsområdet drar sig under tisdagen långsamt norrut mot Svealand.