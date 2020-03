Svalbard ligger i Norra ishavet, ungefär halvvägs mellan norska fastlandet och Nordpolen.

Omkring 2 400 personer från ett 50-tal länder bor i Longyearbyen på huvudön Spetsbergen. Därtill bor omkring 500 i den ryska gruvstaden Barentsburg och den sovjetiska spökstaden Pyramiden. Ny-Ålesund och Hornsund huserar forskare.

Enligt 1920 års Svalbardstraktat tillhör ögruppen Norge. Övriga nationer som har undertecknat avtalet äger dock tillträde till öarna och kan driva näringsverksamhet där. Norsk lagstiftning gäller och förvaltningen lyder under det norska justitiedepartementet.

Den lokala administrationen leds av sysslomannen i Longyearbyen.

Svalbard är demilitariserat och får inte användas för krigsändamål. Till följd av de ryska militära anläggningarna på Kolahalvön anses dock ishavsområdena runt Svalbard ha stor militärstrategisk betydelse. Möjligheterna att utvinna olja i Barents hav bidrar också till ett stort internationellt intresse för området.

Källa: Statistisk sentralbyrå, Landguiden/UI

Arktis är polarområdet runt Nordpolen. Det finns olika sätt att bestämma vad som tillhör Arktis, bland annat genom temperatur eller trädgräns. Men ofta räknas den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Alaska, Kanada och Ryssland samt Norra ishavet som Arktis.

Den globala uppvärmningen går dubbelt så snabbt i Arktis som i resten av världen. Och i klimatförändringarnas spår börjar isarna att smälta och permafrosten tina. Men alla ser inte temperaturhöjningen som ett hot utan snarare som en möjlighet.

Länder som USA, Ryssland och Kina har i allt större utsträckning vänt sina blickar mot Nordpolen. Det är geopolitiska intressen, nya transportleder och exploatering av naturresurser som lockar.

Under isen gömmer sig stora mängder fossila bränslen – kanske så mycket som en tiondel av världens oupptäckta oljeresurser, främst på rysk mark. Förutom det innebär ett varmare Arktis att en ny, viktig vattenväg blir möjlig mellan Asien och Europa. Vägen kallas den norra transportrutten. Numera är den farbar under flera månader per år, en stor skillnad jämfört med för tio år sedan.

Innan första världskrigets slut ansågs Svalbard vara ”terra nullius” (ingen mans land). Men den så kallade Spetsbergskommissionen utarbetade vid fredskonferensen i Paris det fördrag som undertecknades den 9 februari 1920 och som reglerar Svalbards rättsliga status.

Svalbardstraktaten eller Spetsbergstraktaten ger Norge suveräniteten över ögruppen. Men medborgare i länder som har undertecknat fördraget ges också rätt att inom Svalbards landområden och farvatten bedriva handel, industri och gruvdrift samt ägna sig åt jakt och fiske på lika villkor som norska medborgare.

Svalbardstraktaten slår också fast att området inte får användas till militära ändamål.

Åsikterna går dock isär kring hur traktaten ska tolkas vad gäller havsrätten. Norge hävdar att den endast gäller landområdet och territorialhavet ut till 4 sjömil. Därför har man inrättat en fiskevärnszon om 200 sjömil samt föreskrivit att norsk lag skall gälla för kontinentalsockeln kring Spetsbergen. Flera stater delar inte denna åsikt utan anser att exploateringsrätten, till exempel i fråga om olja och gas, ska regleras av traktaten och inte av Norge.

Källa: Nationalencyklopedin