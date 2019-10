Medborgare från Sverige och över 50 andra länder kan nu på nätet skaffa gratis e-visum för resor på upp till åtta dagar i S:t Petersburgs-området. Det är samma typ av inresetillstånd som i juli infördes för Kaliningrad-området.

Ryssland har länge tryckt på EU för ömsesidiga visumlättnader, och ger nu europeiska grannar en pik. "Frågan kvarstår, kommer EU att göra detsamma för alla de unga ryssar som vill besöka Schengen-området?", skriver det statligt majoritetsägda flygbolaget Aeroflot i sitt pressmeddelande.

Har begränsningar

Sedan tidigare har bland andra svenskar som åkt med rederiet St Peter Line kunnat besöka S:t Petersburg utan visum. Men den varianten har varit omgärdad av hårdare restriktioner, bland annat med en gräns på tre dygn för besöket.

Även de nya e-visumen till regionen runt Rysslands näst största stad har dock sina begränsningar. Till exempel måste besökaren komma in i landet via specifika gränspassager för "flyg, sjötrafik, bilar och gående". Det innebär att man exempelvis kan promenera in vid Narva i Estland, men inte ta det populära snabbtåget från Helsingfors.

"Var vänlig notera: In- och utresa med e-visum via järnväg är för närvarande inte tillgängligt", heter det på ryska UD:s sajt.

Någon förklaring ges inte, och när det gäller Kaliningrad går det utmärkt att ta tåget.

Tåg från Nordkorea

Det ryska e-visumsystemet började införas redan 2017, för områden i Fjärran östern. Där omfattas medborgare från mycket färre länder och knappt några europeiska.

Även där finns för övrigt järnvägsstationer med i den godkända gränspassagelistan. Med andra ord kan man alltså som e-visumturist ta tåget från Kina och Nordkorea in i Ryssland, men inte från Finland.