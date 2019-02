Det här är en fråga som ständigt diskuteras, senast på vår kongress 2017. Och det kommer säkert att bli en diskussion igen på nästa kongress, 2020, säger Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, till TT.

Hon tror att diskussionen kan få extra bränsle av Socialdemokraternas regeringskompromiss med MP, C och L, med för facket kännbara reträtter.

Hon tycker dock att IF Metall har goda skäl att bidra med 50 öre per medlem och månad till partiet, vilket innebär 1,5 miljoner per år, även framöver.

S är närmast

Vi tycker fortfarande att Socialdemokraterna är det parti som vi har störst möjlighet att påverka i rätt riktning, S är det parti som står närmast IF Metall när det gäller industrifrågor, arbetsmarknadsfrågor och välfärden, säger Marie Nilsson.

Förra året, 2018, fick Socialdemokraterna 11,4 miljoner i bidrag från LO centralt och sju av de fjorton LO-förbunden. Av den summan stod LO centralt för sex miljoner kronor.

LO:s förste vice ordförande, Therese Guovelin, ser inga skäl att ompröva LO:s stöd.

Nästa kongress kan frågan ställas igen, men vi ser att en majoritet inte vill se en högerregering och nu har vi ett beslut att vi ska ha facklig-politisk samverkan och det med S, säger Guovelin.

Mindre än hälften

LO rekommenderar att de fjorton förbunden också, som LO, ska ge 50 öre per medlem och månad. Men förra året gjorde bara hälften av förbunden det. Från och med nästa år blir det sex av fjorton som bidrar, efter Kommunals besked att sluta ge. Då försvinner tre miljoner i intäkter för S.

Kommunals ordförande Tobias Baudin kallar det "gammaldags" att skicka en stor summa pengar till ett parti som sedan får förfoga fritt över dem. Miljonerna ska Kommunal använda till eget fackligt-politiskt arbete.

Vi har haft löpande kontakt med Socialdemokraterna och fört samtal om det här. Jag har varit tydlig med att det här kommer att stärka vår facklig-politiska samverkan och även gynna S. Vår samverkan fortsätter under mer moderna former, säger han.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad säger att partiet känt till beslutet under en tid.

De (Kommunal) har tagit fram en ny facklig-politisk strategi där de utvärderat arbetet för att kunna skapa ännu mer samverkan. Sedan är det klart att vi hade velat ha kvar de pengarna, säger hon till TT.

Statsministern och S-ledaren Stefan Löfven säger att han inte har några synpunkter på hur Kommunal använder sina pengar.

Jag noterar att Kommunal samtidigt inte riktar kritik mot den politik som vi har fört, att de inte vill avbryta utan snarare hitta nya former för samarbete, och jag välkomnar det. Då gäller det för oss att tillsammans hitta de nya formerna, säger Löfven till TT.