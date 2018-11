No Surrender bildades i Nederländerna 2013 och anses enligt polisen konkurrera med Hells Angels och Bandidos. Enligt polisens underrättelser har No Surrender etablerat sig i Sverige och har en avdelning som går under namnet ”Midtown”. Polisen misstänker att de svenska medlemmarna i No Surrender utgörs av tidigare ledande medlemmar i Black Cobra.

Källa: Polisen