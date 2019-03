Under måndagen ska det enligt SMHI bli soligt och klart väder med någon minusgrad mitt på dagen. Det vackra vädret väntas fortsätta även under tisdagen. Från någon minusgrad på natten stiger temperaturen något under dagen.

Senare på tisdagen drar det in molnighet från väster och efter hand väntas snöfall under natten till onsdag.

Nederbörden fortsätter under onsdagen, men då som regn på dagen. Det väntas då bli flera plusgrader i länet.

På kvällen sjunker återigen temperaturen och nederbörden väntas då återigen övergå i snöfall.

Ett nytt nederbördsområdet drar sedan under torsdagen in igen från väster. Det innebär snö till en början, men prognosen från SMHI säger att det kommer att övergå till regn senare under torsdagen.