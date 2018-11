Club Xprs, en lågpriskedja för kläder, grundades 2016 av Victor Appelqvist. Under första året öppnades fyra butiker, bland annat i Norrköping och Linköping.

Den 12 oktober tog allt slut när ägaren begärde sitt företag i konkurs.

Som konkursförvaltare utsåg tingsrätten advokat Martin Bergander vid Wesslau Söderqvist advokatbyrå i Borås. Han inledde med en konkursutförsäljning som fortfarande pågår men nu berättar han att det finns en intressent som vill köpa hela konkursboet i syfte att starta om verksamheten.

– Plan A är att försöka sälja alltihop för att få verksamheten att överleva och det pågår diskussioner som vi hoppas kunna ro i land. Men det är ingenting som är klart, säger Martin Bergander.

Han gissar att det klarnar under nästa vecka om det kan bli någon affär eller inte.

Det konkursade bolaget med huvudkontor i Borås består av näthandel och fyra butiker. De finns i Linköping, Norrköping, Västerås och Barkarby (Stockholm).

Under de veckor som gått har butikerna drivits vidare av konkursförvaltaren med hjälp av den statliga lönergarantin. Bolaget har 52 anställda och dessa kan då under utförsäljningen arbeta vidare. Pengarna som kommer in går till att täcka bolagets skulder.

Om det inte går att sälja hela rörelsen så kan Martin Bergander tänka sig att sälja delar.

– Det kan dyka upp bud på delar av verksamheten, till exempel kundregister och webplattform. Det finns intressenter på de delarna, men mitt huvudtema är att försöka få iväg allt, säger han.

Har förra ägaren Victor Appelqvist visat intresse?

– Jag kommenterar inte vem det är som är intressent.

För konkursförvaltaren går uppdraget ut på att försöka rädda så mycket som möjligt av tillgångarna. Om budet från den hemlige intressenten är för lågt så blir det ingen affär.

– Om det blir en bättre affär att bara sälja ut varorna över disk än det blir om jag säljer hela verksamheten så är det ju bättre att sälja över disk, som Martin Bergander uttrycker det.

Men att sälja ut och stänga är trots allt fortfarande plan B.

Orsaken till konkursen var enligt den förre ägaren Victor Appelqvist att kunderna verkade ha svårt att hitta till butikerna som samtliga ligger i externa handelsområden.

I samband med konkursen konstaterade han också att näthandeln var på väg åt rätt håll.