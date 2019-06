Om det var val i dag och det stod mellan president Donald Trump och nedanstående demokratiska aspirant skulle resultatet bli följande i procent enligt två nationella mätningar som gjorts av Fox News respektive Quinnipiac:

Mätning Donald Trump Exvicepresident Joe Biden

Fox News 39 49

Quinnipiac 40 53

Donald Trump Vermontsenatorn Bernie Sanders

Fox News 40 49

Quinnipiac 42 51

Donald Trump Massachusettssenatorn Elizabeth Warren

Fox News 41 43

Quinnipiac 42 49

Donald Trump Kaliforniensenatorn Kamala Harris

Fox News 41 42

Quinnipiac 41 49

Donald Trump South Bendborgmästaren Pete Buttigieg

Fox News 40 41

Quinnipiac 42 47

Källa: Real Clear Politics

Till mångas förvåning besegrade den republikanske affärsmannen Donald Trump demokraten Hillary Clinton i presidentvalet 2016. Han svor ämbetseden och flyttade in i Vita huset den 20 januari 2017. Hans vallöfte var att göra Amerika stort igen.

Donald Trump föddes 1946 i Queens i New York. Han har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania och har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Han är en frispråkig miljardär och tv-personlighet som skrivit ett 15-tal böcker. Trump fick 2007 en stjärna på Walk of Fame i Hollywood, den trottoar i Los Angeles som är belagd med stjärnor med namn på betydande personer i underhållningsbranschen. Detta efter att ha medverkat i tv-programmet "The Apprentice".

Donald Trump är fembarnspappa och inne på sitt tredje äktenskap. Han har varit gift med slovenskamerikanska Melania Trump sedan 2005. Dottern Ivanka Trump arbetar i Vita huset liksom maken Jared Kushner, som är en av Trumps högt uppsatta rådgivare.

Trump tycker om att spela golf och är förtjust i snabbmat. Han är den förste amerikanske presidenten som inte har erfarenhet som folkvald politiker eller militär, även om han övervägt att ställa upp i presidentval tidigare.