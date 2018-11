Sydkorea Det blir möjligt för samvetsvägrare att slippa göra värnplikt i Sydkorea, efter en dom i landets högsta domstol.

Jehovas vittne-medlemmen Oh, som i handlingarna hos domstolen bara går under ett namn, vägrade när han kallades in till militärtjänstgöring 2013.

Han dömdes, och förlorade också ett överklagande i en högre instans. Men högsta domstolen går på Ohs linje, och anser att vägran av samvetsskäl är giltigt för att slippa värnplikt.

Omkring 19 000 män, främst medlemmar i Jehovas vittnen, beräknas ha dömts till vanligtvis 18 månaders fängelse för vapenvägran sedan 1950.

Domen ger hopp åt omkring 900 fall som nu är aktuella i det sydkoreanska rättssystemet, enligt Jehovas vittnen.