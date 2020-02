Demokraternas aspiranter spurtade in i det sista. Senatorn Bernie Sanders har legat bra till av mätningarna att döma och han följs av exborgmästaren Pete Buttigieg.

När omkring hälften av valdistrikten hade räknats ledde Sanders, senator från grannstaten Vermont, med 27,6 procent. Det är något mindre än de 29 procent som han har fått i opinionsmätningarna.

Jag är övertygad om att senatorns vilja att bekämpa storbolagens intressen och kämpa för att alla ska omfattas av (sjukvårdförsäkringen) Medicare kommer att locka väljare i New Hampshire, sade Sanders kampanjchef Faiz Shakir segervisst till public service-kanalen NPR.

Buttigieg tvåa

Exborgmästaren Pete Buttigieg, som segerskrällde i förra veckans nomineringsmöten i Iowa, ligger tätt efter Sanders med drygt 23 procent av rösterna. De båda männen har medvind, de följs av en stor grupp reportrar när de till synes utan sinande energi kampanjar i skolor och kyrkor och vänligt ställer upp på selfies.

Det har varit en fantastisk dag, vi har sett hur hög energin är i hela delstaten, sade Buttigieg enligt New York Times till sina anhängare när vallokalerna stängde.

Båda har också fått tillskott till sina kampanjkassor.

Många amerikaner följer inte primärvalspolitik på daglig basis. Det första de ser av den är rubrikerna om vem som vann i New Hampshire eller i Iowa, säger Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i Manchester i New Hampshire, till TT.

Klobuchar överraskar

Överraskningen i New Hampshire är den mittenorienterade Minnesotasenatorn Amy Klobuchar som ligger på tredje plats, med knappt 20 procent av rösterna. Hon ser ut att passera den andra främsta kvinnliga kandidaten, vänsterdemokraten Elizabeth Warren, med god marginal. De senaste dagarna har Klobuchar ridigt på en framgångsvåg och har enligt vallokalundersökningar lyckats vinna över vita högutbildade kvinnor, en grupp där Elizabeth Warren förut har varit stark, rapporterar New York Times. Warren ligger för tillfället på fjärde plats med knappt 10 procent av rösterna.

Många har avfärdat mig men vi kommer alltid igen. I New Hampshire råder det inget tvivel om att vi ser en uppgång, sade Klobuchar efter ett kampanjmöte.

Biden besviken

Biden, vars fjärdeplats i Iowa var en besvikelse, anses av många vara den mest välkända aspiranten. Men tisdagen blev ytterligare en svart dag för Biden. Med hälften av valdistrikten räknade i New Hampshire hade Biden bara skrapat ihop drygt åtta procent av rösterna.

Nu rör sig Jill och jag mot Nevada och South Carolina, sade Biden via videolänk till ett par hundra supportar som höll liv i hans valvaka i New Hampshire.

Biden och hans fru Jill har redan lämnat delstaten för att fokusera på de kommande primärvalen. Efter nederlagen i Iowa och New Hampshire börjar kampanjen börjar få det tufft ekonomiskt, enligt amerikanska medier.

Bidens mål är nog att vara kvar till South Carolina, den första delstaten med en stor andel svarta väljare. Han har solitt stöd bland svarta, säger Galdieri.

Primärvalen i South Carolina hålls den 29 februari. Dessförinnan, den 22 februari, håller Nevada som har en stor spansktalande befolkning nomineringsmöten.

Vinna i rostbälte?

Det är en gammal sanning att en demokrat inte kan vinna ett presidentval utan stöd från minoritetsgrupper som svarta och spansktalande. Det är en utmaning för både Sanders och Buttigieg, som båda nu rider på en framgångsvåg men inte är vidare populära bland minoriteter.

Lägg därtill att den som i höst ska ge Donald Trump en match om de vita arbetarväljarna i USA:s rostbälte måste kunna vinna i delstater som Pennsylvania och Michigan. Där har Biden ytterligare en fördel, han har stöd från flera större fackföreningar och är född i gruvstaden Scranton i Pennsylvania.

Men för att nå höstens duell mot Trump måste mannen som i åtta år var Barack Obamas vicepresident vinna i primärvalen. Under helgen gick den tidigare så hövlige Biden till attack mot Pete Buttigieg.

Den här killen är ingen Barack Obama, hävdade Biden om exborgmästaren – vars hoppfulla budskap ibland har jämförts med Obamas.

Flera ger upp

Ett 30-tal kandidater har ställt upp i primärvalet i New Hampshire – och tidigt under valkvällen började agnarna skiljas från vetet. När de första resultaten trillade in meddelade flera kandidater, som hade misslyckats med att värva röster, att de drar sig ur.

Däribland affärsmannen Andrew Yang, vars vallöfte har varit att införa medborgarlön för alla amerikaner. Han ser ut att placera sig på åttonde plats i delstaten, med omkring tre procent av rösterna.

Vårt signaturförslag, en allmän basinkomst, har blivit en del av den vanliga debatten, sade Yang till sina jublande anhängare när han meddelade sitt avhopp på sin valvaka.