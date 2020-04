78-årige Sanders var den mest progressiva av de demokratiska aspiranterna. Hans idéer om allmän sjukförsäkring, gratis utbildning, skärpta klimatinsatser och höjd minimilön sågs länge som vänsterradikala – men har på senare tid fått allt större acceptans inom Demokraterna.

I ett energiskt webbsänt tal tackar Sanders sina anhängare och noterar just det:

Vår kampanj har handlat om att skapa en ny vision för Amerika. . . Vår rörelse har vunnit den ideologiska kampen, säger han på karaktäristisk Brooklyndialekt

|

Kampanjen tar slut, men inte rörelsen.

Kvar på valsedeln

Den vithårige demokratiske socialisten gratulerar Joe Biden, som kan kallar för "en mycket anständig man", men noterar att han själv står kvar på valsedlarna i de resterande primärvalen.

Det finns det ett mycket strategiskt skäl till. Genom att samla så många delegater som möjligt hoppas Sanders kunna påverka det partiprogram som ska antas vid sommarens partikonvent, då även presidentkandidaten utses. Sanders hade en liknande strategi för fyra år sedan, då han tvingade den dåvarande presidentkandidaten Hillary Clinton mot den politiska vänstern.

Vi ska påverka partiprogrammet. . . Men sedan ska vi enat arbeta för att besegra Donald Trump, den farligaste presidenten i USA:s historia, säger Sanders nu.

Vinden vände

Bernie Sanders kampanj har rivit upp en sällan skådad entusiasm bland främst arbetare, unga, akademiker och spansktalande så kallade latinos. Vermontsenatorn gjorde mycket bra ifrån sig i de inledande primärvalen och såg länge ut att vara den som skulle knipa partiets presidentkandidatur.

I början av mars vände dock vinden. Joe Biden, som då i princip varit uträknad, vann i sydstaten South Carolina och fick sedan stöd från den ena partihöjdaren efter den andra. Biden tog hem stora segrar under den så kallade supertisdagen den 7 mars – och Sanders började halka efter i delegatskampen.

Sedan skedde det oväntade. Att USA skulle drabbas av det nya coronaviruset och att de båda aspiranterna – som genom sin ålder ingår i riskgruppen – skulle tvingas ställa in samtliga kampanjmöten och stanna hemma i karantän kunde ingen ha räknat ut. Sanders hänvisar till det "farliga hälsoläget" när han motiverar varför han kastar in handduken just nu – trots att han kunde ha drivit sin kampanj ytterligare en tid.

Sträckte ut hand

Viruskrisen och det ansträngda sjukvårdsläget har dock gjort att allt fler väljare fått upp ögonen för Sanders förslag om att samtliga amerikaner ska omfattas av den statliga sjukförsäkringen Medicare, som i nuläget gäller för pensionärer och handikappade.

Det återstår att se hur mycket av dessa idéer som Joe Biden gör till sina. Biden, som under åtta år var Barack Obamas vicepresident och dessförinnan Delawares senator, är en mer mittenorienterad politiker som har goda relationer till partietablissemanget.

I ett uttalande på onsdagen hyllade Biden Sanders insatser och sträcker ut handen till hans anhängare.

"Jag ser er, jag hör er och jag förstår brådskan i det vi behöver göra i det här landet", säger Biden.

President Trump var mindre finstämd.

"Bernie Sanders är UTE! Tack Elizabeth Warren. Utan henne hade Bernie vunnit nästan varje delstat på supertisdagen. Det här slutade precis som Demokraterna och det styrande organet ville, precis som fiaskot med Hillary. Bernies folk borde komma till det republikanska partiet", skriver han på Twitter.

Om det var val i dag skulle Biden vinna över Trump med sex procentenheter, enligt oberoende Real Clear Politics sammanställning av nationella mätningar. I avgörande vågmästarstater som Wisconsin och Florida är det dock väldigt jämnt mellan dem två.