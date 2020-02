Med drygt 90 procent av valdistrikten färdigräknade står det klart att Sanders blir vinnare med cirka 26 procent av rösterna, tätt följd av Pete Buttigieg på drygt 24 procent. Amy Klobuchar kommer på en stark tredjeplats med nästan 20 procent.

I takt med att resultatet började klarna steg stämningen på samtliga de tre aspiranternas valvakor.

Den här segern är början till slutet för Donald Trump, sade Bernie Sanders inför jublande anhängare på sin valvaka.

När Buttigieg syntes på skärmarna i salen började många bua och skandera "Wall Street-Pete", med syfte på att hans kampanj tagit emot större bidrag från rika donatorer

Pikar tillbaka

Även Buttigieg talade inför jublande anhängare, och passade på att ge Sanders en känga.

Vi kan inte besegra den mest splittrande presidenten i USA:s moderna historia genom att slita sönder alla som inte håller med oss 100 procent av tiden, sade Buttigieg.

Sanders vinst ger honom vind i seglen inför de kommande primärvalen, men han misslyckas samtidigt att samla det överväldigande stöd han hoppats på. Enligt vallokalsundersökningar tycks han endast ha fått förnyat stöd av omkring två tredjedelar av de som röstade på honom i delstaten 2016, då han slog Hillary Clinton med 60 procent av rösterna.

Överraskningen i New Hampshire är den mittenorienterade Minnesotasenatorn Amy Klobuchar. Med sina nästan 20 procent av rösterna passerar hon den andra främsta kvinnliga kandidaten, vänsterdemokraten Elizabeth Warren, med god marginal.

Warren släpar efter

De senaste dagarna har Klobuchar ridit på en framgångsvåg och har enligt vallokalundersökningar lyckats vinna över vita högutbildade kvinnor, en grupp där Elizabeth Warren förut har varit stark, rapporterar The New York Times.

Hej, USA. Jag är Amy Klobuchar och kommer att besegra Donald Trump, sade hon under sin valvaka.

New Hampshire deltar med 24 delegater vid Demokraternas konvent i juli, då presidentkandidaten formellt utses. Buttigieg och Sanders tar hem nio delegater var medan Klobuchar tar sex.

Warren, på fjärde plats med knappt tio procent av rösterna, får inga delegater alls.

Det får inte heller Joe Biden. Hans fjärdeplats i Iowa var en stor besvikelse och tisdagen blev ytterligare en svart dag för honom. Den förre vicepresidenten ser ut att landa på knappt 8,5 procent av rösterna i New Hampshire.

Nu rör sig Jill och jag mot Nevada och South Carolina, sade Biden via videolänk till ett par hundra anhängare som höll liv i hans valvaka.

Efter nederlagen i Iowa och New Hampshire börjar Bidens kampanj få det tufft ekonomiskt, enligt amerikanska medier. Men han hoppas på en nytändning i Nevada den 22 februari och därefter South Carolina den 29 februari, delstater med större andel spansktalande respektive svarta invånare, väljargrupper där Biden antas ha starkare stöd.

Vinna i rostbälte?

Den som i höst ska ge Donald Trump en match om de vita arbetarväljarna i USA:s rostbälte måste också kunna vinna i delstater som Pennsylvania och Michigan. Där tros Biden, som är född i gruvstaden Scranton i Pennsylvania, ha ytterligare en fördel.

Ett 30-tal kandidater har ställt upp i primärvalet i New Hampshire – och tidigt under valkvällen började agnarna skiljas från vetet. När de första resultaten trillade in meddelade flera kandidater, som hade misslyckats med att värva röster, att de drar sig ur.

Däribland affärsmannen Andrew Yang, vars vallöfte har varit att införa medborgarlön för alla amerikaner. Han ser ut att placera sig på åttonde plats i delstaten, med omkring tre procent av rösterna.