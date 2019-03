– Det stämmer. Det var renhållningen och sopningen på genomfarten i Kisa som var uppstarten till att intresseorganisationen Attraktionskraft Kisa startades våren 2011, säger Bruno Larsson, eldsjäl och en av initiativtagarna till Attraktionskraft Kisa.

Under många var vårstädningen av genomfarten i Kisa under all kritik. Drivor med bark, flis och annat skräp låg utmed trottoarkanterna på ömse sidor av Storgatan. Lägg där till allt damm som virvlade runt och inte alls roade handlarna utmed genomfarten.

– Nej, det här var stora problem fram till 2012, då det började fungera riktigt bra och det tack vare ett samarbete mellan kommunens gatuavdelning och Svevia, säger Bruno Larsson.

Nu i veckan drog gatuavdelningens stora sopkvast på lastmaskinen och traktorn med jättedammsugaren igång med att snygga upp Kisas gator och torg.

– Vi sopade lite försent tidigare då vi inte kom i gång förrän i månadsskiftet april/maj. Nu drar vi gång en grovsopning, som kommunen ansvarar för och senare kommer våra entreprenörer och kör en gång till på våra vägar som är Storgatan och Ulrikagatan. Det är ju den tunga trafiken som står mycket för nedsmutsningen, säger Berndt Karlsson på Svevia.

– Vi kör alla våra kommunala gator i Kisa och fortsätter sedan med Rimforsa, Horn, Hycklinge och Björkfors, säger Jimmy Johansson på gatuavdelningen.