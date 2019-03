Vad har egentligen utretts?

I maj 2017 fick särskilde åklagaren Robert Mueller i uppdrag att genomföra den så kallade Rysslandsutredningen, som undersökte rysk påverkan på valrörelsen 2016 samt huruvida president Donald Trumps kampanj konspirerade med Ryssland inför presidentvalet. Utredningen har också i ett sidospår undersökt om presidenten har försvårat den rättsliga utredningen. I fredags överlämnade Mueller sin rapport. Hittills har åtal lagts fram mot 34 personer, varav fem erkänt eller dömts.

Vem är Robert Mueller?

Den särskilde åklagaren Robert Mueller, 74 år, har som åklagare tidigare bland annat gett sig på motorcykelgänget Hells Angels och maffialedare. Han har också en bakgrund inom den amerikanska marinkåren. Mueller hamnade i hetluften när han bara dagar före terrorattackerna mot USA:s östkust den 11 september 2001 tillträdde som chef för den federala polismyndigheten FBI. Han avgick som FBI-chef 2013. Under två år har han och hans utredare utrett landets president och dennes kampanjstab. Mueller själv har hållit låg profil och har bara vid en handfull tillfällen synts till offentligt, så pass att han på nätet kallats en osynlig Star Wars-jediriddare.

Vad kom rapporten fram till?

Hela rapporten har lämnats till USA:s justitieminister William Barr. Justitiedepartementet har å sin sida gjort en sammanfattning på fyra sidor av jättematerialet, som lämnats till kongressen. Enligt sammanfattningen kan inte utredningen fastslå att Donald Trumps kampanj konspirerade eller samarbetade med Ryssland inför presidentvalet. När det gäller huruvida Trump försvårat den rättsliga utredningen lämnar Mueller det mer öppet, men enligt Barr räcker inte bevisen för att fastslå att presidenten gjort sig skyldig till brott.

Hur har Donald Trump reagerat?

USA:s president ser sammanfattningen som ett "totalt och fullständigt frikännande", sade han vid en kort presskonferens. Att det skulle finnas samarbeten mellan hans medarbetare och Ryssland är "det löjligaste" han kan tänka sig.

Vicepresident Mike Pence säger i ett uttalande att utredningen borde välkomnas av alla amerikaner. "Den särskilde åklagaren har bekräftat vad president Trump sagt hela tiden; Trumpkampanjen och Ryssland var inte i maskopi under 2016 års val", säger han i ett uttalande.

Hur tar Trumps motståndare beskedet?

Demokrater i kongressen började genast kräva att politikerna får tillgång till hela rapporten, inte bara Trumpallierade Barrs sammanfattning. "Jag vill inte ha en sammanfattning av Mueller-rapporten. Jag vill ha hela jäkla rapporten", skriver presidentaspiranten Bernie Sanders på Twitter.

Nancy Pelosi, demokratisk talman i representanthuset, och partikamraten Chuck Schumer, minoritetsledare i senaten, kräver i ett uttalande att få tillgång till hela rapporten inklusive eventuella bilagor.

"Det amerikanska folket har rätt att få veta", skriver de två. Pelosi säger att Barrs brev väcker lika många frågor som det ger svar.

Vad händer nu?

För Trump är beskedet positivt. Tidningen The New York Times korrespondent i Vita huset, Peter Baker, anser att hotet för Trump att ställas inför riksrätt minskat betydligt och att beskedet ger honom medvind under den återstående tiden av den pågående mandatperioden. Justitieminister Barr sade i ett brev till kongressen i fredags att han, efter att ha gjort sammanfattningen, skulle samråda med Mueller och sin biträdande justitieminister för att slå fast vilka andra delar av rapporten som kan offentliggöras. Och förutom kraven från Demokraterna om att hela utredningen ska göras tillgänglig har Trump andra juridiska utmaningar framför sig. Åklagare på olika håll i landet driver bland annat frågor om eventuella missförhållanden kring hur kampanjpengar använts och huruvida Trump gav sin dåvarande advokat Michael Cohen i uppdrag att betala två kvinnor, som påstår att de haft affärer Trump, för deras tystnad – något presidenten själv nekar till.