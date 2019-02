Sida går in med stöd på 500 miljoner kronor över fem år för en satsning på el i Afrika söder om Sahara. Insatsen ska ge mellan 5 och 15 miljoner människor på landsbygden och i slumområden tillgång till el inom fem år, skriver biståndsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Nära sju av tio personer i Afrika söder om Sahara saknar i dag elektricitet och efter liknande satsningar i Zambia utvidgas projektet, kallat Beyond the grid fund for Africa (BGFA), med en satsning på småskalig el till Burkina Faso, Liberia och Mocambique.

"Elektricitet är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom", skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin i pressmeddelandet.

"Genom att tänka nytt och helt hoppa över steget med ett fast elnät gör vi det lättare att läsa läxor, ladda mobiler och datorer och kyla mat. El skapar också jobb, genom möjligheten att driva butiker och andra småföretag."

Projektet bygger på småskaliga lokala lösningar, där elen ofta fås via solceller.