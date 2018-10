2017 begick knappt 350 kvinnor respektive drygt 840 män självmord. För männen är det något fler än år 2016, då antalet var omkring 780. Självmordsfrekvensen – antalet självmord per tusen invånare – är som högst bland äldre män över 80 år. Där begick 44 per 100 000 invånare självmord förra året, att jämföra med 17 per 100 000 invånare för männen i stort.

Under slutet av 1980-talet och 1990-talet minskade antalet suicid tydligt bland både män och kvinnor. Även om antalet självmord var lägre år 2017 jämfört med år 2000 har minskningen varit mindre än tidigare. Bland yngre personer har inte samma minskning kunnat ses överhuvudtaget. I åldersgruppen 15–24 år har suicidtalen legat på samma nivå under 1990- och 2000-talen.

Källa: Socialstyrelsen

SOS-Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06—24 varje dag.

Tel: 90101

Chatt: chat.mind.se

Mejl: mejlsvar@mind.se

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning:

Tel: 1177

Webb: www.1177.se

Hjälplinjen

Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13–22.

Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar 21–06

Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21–06.

Bris — barnens rätt i samhället

Tel: 116 111, alla dagar 14–21.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar 9–12

Chatt, alla dagar 14—21: http://www.bris.se/?pageID=189

Spes — Suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22.

Webb: http://spes.se/

Kyrkans jourtjänst

Jourtelefonen 031-800 650 alla dagar 06–24.

SOS-brevlådan (webbtjänst) www.kyrkansjourtjanst.se

Källa: mind.se