Den som vill bli volontär i Vellingeprojektet Handlingskraft fyller i en digital ansökan. Ett villkor är att någon annan inom projektet kan gå i god för den blivande volontären, eller att utdrag från belastningsregistret visas upp.

Via en digital plattform får volontären tillgång till checklistor för hur arbetet ska gå till. Fysisk kontakt mellan volontären och den som får uppdrag utfört får inte förekomma. Volontären ska inte handskas med andras kontanter eller bankkort, bara överlämna inköpta varor med kvitto och sedan få betalt via Swish eller kontanter i ett kuvert. Under uppdraget bär volontären en speciell väst.

Uppdragen rings in. Präster och diakoner svarar och för in önskemålen i en digital plattform.

Exempel på tjänster som kan utföras: Matinköp, apoteksinköp (även receptbelagda läkemedel enligt speciella rutiner), bibliotekslån, inköp på Systembolaget och hämtning av postpaket.

I samarbetet ingår Vellinge kommun, Svenska kyrkan, Röda korset och ett växande antal föreningar inom exempelvis idrotts- och scoutrörelsen.

Projektets motto är: Vi handlar. Du stannar hemma.

Källa: Handlingskraft.nu