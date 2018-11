Det bästa avtal som var möjligt att förhandla fram. Så beskrev May det 585 sidor långa utkastet till utträdesavtalet med EU efter att hon sålt in det till sina regeringskollegor på onsdagen. De fem timmar det tog väckte spekulationer om eventuella avhopp från missnöjda ministrar, och under morgonen kom beskedet att självaste brexitministern avgår.

"Jag beklagar att jag, efter kabinettsmötet i går om brexitavtalet, måste välja att avgå", skriver Raab i ett brev till premiärministern.

Villkoren i det föreslagna utträdesavtalet är oförenliga med de löften som Konservativa partiet gav väljarna i sitt manifest inför det senaste valet, anser Raab.

Han anger två huvudanledningar till sitt missnöje. Dels anser han att avtalet för Nordirland utgör ett reellt hot mot Storbritanniens integritet. Dels kan han inte kan stödja ett så kallat backstop-avtal utan bestämt slut, där EU har veto över Storbritanniens möjlighet att lämna avtalet.

"Ingen demokratisk nation har någonsin skrivit under ett avtal som binder landet till ett så omfattande system", skriver Raab.

"Du förtjänar en brexitminister som med övertygelse kan föra talan för det avtal som du förespråkar. Jag kan enbart beklaga att den personen inte är jag", avrundar han brevet.

"Faller isär"

Raab är den andra brexitministern som avgår i år. Hans företrädare David Davis hoppade av efter missnöje med den så kallade Chequers-planen, Theresa Mays medelväg mellan en mjuk och hård brexit.

Även Shailesh Vara, en av Theresa Mays ministrar för Nordirland, väljer att avgå på grund av missnöje med brexitavtalet. Enligt Vara innebär uppgörelsen att Storbritannien inte uppnår status av suverän och oberoende stat efter utträdet ur EU.

Oppositionspartiet Labour säger att de saknar förtroende för premiärminister Theresa May efter Raabs avhopp.

Regeringen faller isär framför våra ögon när brexitministern för andra gången har vägrat stödja premiärministerns plan, säger Jon Trickett, parlamentsledamot för Labour.

Det här är den tjugonde ministern som avgår från Theresa Mays regering under hennes två år som premiärminister. Theresa May har ingen auktoritet kvar och är uppenbarligen inte kapabel att få fram ett brexitavtal som ens stöds av hennes egen regering, ännu mindre av parlamentet eller det brittiska folket.

Dragkamp väntar

Även från "brexitörerna" i Mays eget parti hördes ilskna tongångar på onsdagen. May riskerar nu att förlora stöd från ytterligare konservativa parlamentsledamöter liksom miljontals väljare, varnar den mångårige parlamentsledamoten Peter Bone. Partikamraten Jacob Rees-Mogg uppmanar sina kollegor att helt avfärda avtalet.

Med en röststark grupp motståndare till uppgörelsen i Konservativa partiet väntar nu en dragkamp i parlamentet om de ledamöter som ännu inte bestämt sig. May lär väga orden på guldvåg när hon under torsdagen ställer sig i underhusets kammare för att presentera detaljerna i avtalet. Parlamentet måste ta ställning till avtalet innan Storbritanniens utträde den 29 mars, och väntas hålla sin omröstning om det i mitten av december.

Det är centralt för premiärministern att få med sig det nordirländska unionistpartiet DUP, som Konservativa partiet lutar sig mot för sin knappa majoritet i parlamentet.

DUP:s ledare Arlene Foster säger att hon har haft ett "uppriktigt möte" med May under onsdagskvällen. "Hon är fullt medveten om vår ståndpunkt och våra åsikter", twittrar Foster efter mötet, som varade i nästan en timme.

"Fortfarande en chans"

Avhoppet och kritiken till trots så har Theresa Mays brexitöverenskommelse en realistisk chans att klara sig genom parlamentet.

Det tror Nicholas Aylott, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

Det är möjligt att delar av det konservativa partiet revolterar mot avtalet och att DUP (det nordirländska partiet) och Labours ledning också gör det. Men det finns ändå en chans att tillräckligt många konservativa ledamöter och ledamöter från Labour föredrar Mays avtal och röstar för förslaget ändå. Detta förutsatt att tillräckligt många tror att alternativet till denna överenskommelse är inget avtal alls.

TT: Vad är det de opponerar sig mot?

Framför allt två saker. Det ena är att Nordirland, eventuellt, kommer att behandlas på ett annat sätt än övriga landet. Men framför allt för att de befarar att landet kommer att bli kvar i en tullunion med EU ganska länge, för att undvika en hård gräns mellan republiken Irland och Nordirland, samtidigt som de inte har möjlighet att förhandla fram egna handelsavtal.