Mest snö väntas området runt Vänern få med upp till 20 centimeter nysnö. Där kan det också bli blåsigt, med ostliga vindar som kan leda till snödrev.

Men vi har tagit bort den tidigare vädervarningen för Skåne län där den mesta nederbörden övergått till regn, säger Tomas Fyrby, jourhavande meteorolog på SMHI.

Under söndagseftermiddagen och kvällen har området med snöfall fortsätt att breda ut sig norrut. Fyrby tror dock inte at varningsläget kommer att ändras under natten.

Fast även om det inte blir några fler varningar så kommer det säkert att bli problematiskt på många håll, i och med att snöfallet kombineras med vind. Det kommer säkert att bli störningar i trafiken, säger han.

Trafikverket har förberett sig inför snövädret och de berörda regionerna gått upp i beredskapsnivå 1. Vid 18-tiden hade vädret dock inte orsakat några större problem i trafiken.

Det har varit förhållandevis få olyckor som varit trafikpåverkande. Däremot har det varit en del mindre olyckor där man inte behövt stänga av vägar, säger Sara Lindström vid Trafikverket.