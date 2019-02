Riktigt hårda vindbyar har på nytt dragit in över fjällen under natten och morgonen. Nu blir vindarna ännu kraftigare än den blåst som kom i torsdags – SMHI räknar med orkan, vilket innebär vindar på 33 meter i sekunden i Norrbottensfjällen.

Under morgonen och förmiddagen har det blåst det riktigt hårt, särskilt i fjälltrakterna. Medelvinden i Stora Sjöfallet är till exempel 27,9 meter per sekund vid tvåtiden på eftermiddagen, och Stekenjokk har haft vindar på 32,7 meter per sekund tidigare under dagen, berättar Charlotta Eriksson, jourhavande meteorolog.

Men det värsta ligger framför oss.

Det är snart på gång, jag skulle tro inom någon timme, säger hon vid 14-tiden på lördagen.

Vindarna blåser nu från sydväst, men kommer snart att vrida upp mot västlig vind.

Då tilltar vinden. Senare i kväll kommer vinden vrida ytterligare mot nordväst, och då börjar den sakta avta. I natt avtar den mer allmänt.

Julia drar in

Det djupa lågtrycket, som har fått namnet Julia, har kommit in i norra Norrland och rör sig sedan österut under lördagen. Det kommer att blåsa riktigt, riktigt mycket, enligt SMHI:s prognoser.

SMHI har utfärdat klass 2-varningar, den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen, i både Norrbottens och Västerbottens fjälltrakter.

Klass 2-varningen i Västerbottens inland har dock nedgraderats till en klass 1-varning.

Temperaturerna kommer att ligga på några minusgrader längst i norr, men på plussidan i större delen av landet.

I fjällområdena kommer det också mycket snö. Orkanvindar, tätt snöfall och några minusgrader – det borde avskräcka från att vara ute. SMHI går inte ut med några sådana varningar, annat än de allmänt hållna klass 1- och klass 2-varningarna.

"Gå inte ut på fjället"

Men det finns andra myndigheter som gör sportlovslediga i fjällen uppmanas att hålla sig inomhus, "Gå inte ut på fjället!", skriver Krisinformation.se på Twitter.

Även bilförare bör undvika att ge sig ut på vägarna i största möjliga mån.

Om man verkligen måste ta bilen handlar det i grund och botten om att sänka hastigheten. Vid sådant här väder minskar sikten och då gäller det att vara väldigt uppmärksam på väglag och sina medtrafikanter, säger Joanna Ljunggren, presstalesperson vid Trafikverket.

Mycket hårda vindar

Vid kusterna i Norrbotten och Västerbotten blåser det också rejält, men där är varningarna inte lika allvarliga som i fjälltrakterna.

I Jämtland blir det riktigt busväder. Det gäller också Åre, där alpina VM pågår.

I övriga delar av landet blir det en betydligt lugnare helg, både i Götaland och i Svealand. Temperaturen kommer att ligga mellan 5 och 10 grader, och sol på sina håll.

Under söndagen blir det molnigt, och kanske ett lätt regn.