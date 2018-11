Försvinnande Sökandet efter den tolvårige pojke med downs syndrom som försvann i Falkenberg vid 17-tiden på tisdagen har fortsatt under natten. Under morgonen sätts ytterligare resurser in i sökandet.

Det kommer att trappas upp under morgontimmarna när vi får mer resurser och hjälp av militär, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisregion Väst, tidigt på morgonen.

Pojken var klädd i en klarblå jacka med luva och svarta skor med reflex vid försvinnandet. Han har blont hår som går till öronen och är cirka 140 centimeter lång med smal kroppsbyggnad.

Den som vet var pojken är eller har andra uppgifter uppmanas att höra av sig till polisen.