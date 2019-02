Det var när ett snöoväder slog till mot Washington D C i USA och astronomen Scott Shepard inte kunde hålla ett planerat föredrag, som han riktade sitt teleskop mot solsystemets ytterkant i stället.

Planen var att fortsätta jakten på en än så länge helt hypotetisk nionde planet som, enligt vissa astronomer, borde finnas någonstans långt bortanför Pluto, det vill säga allra längst ut i vårt eget solsystem. Någon jätteplanet av Neptunus storlek hittade han dock inte, men väl ett ännu icke identifierat objekt på ett avstånd som är 140 gånger större än sträckan mellan solen och jorden, eller 3,5 gånger det mellan jorden och Pluto, skriver Science News.

Objektet döptes till Far Far Out (ungefär Långt, långt ute) och är, om det bekräftas, det andra som Scott Shepard vid Carnegie Institution for Science Washington D C och hans kollegor vid andra lärosäten upptäckt på kort tid. För så sent som i december förra året presenterade de en dittills okänd dvärgplanet på "bara" 120 gångers avstånd som det mellan solen och jorden, ett objekt som för tillfället går under namnet Far Out.

Forskarna är exalterade. För även om vare sig Far Far Out eller Far Out är några jätteplaneter, så kan de bli viktiga pusselbitar i jakten på en sådan. Med hjälp av deras banor runt solen skulle det kunna bli enklare att räkna ut om, och i så fall var, denna planet gömmer sig någonstans.