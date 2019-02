Beroende på vem som talar blir bilden helt annorlunda.

Brittiske finansministern Philip Hammond tror på ett genombrott i diskussionerna med EU "inom några dagar" kring Storbritanniens utträdelseavtal.

Det kan bli möjligt att hålla en omröstning igen i underhuset, siar Hammond i en BBC-intervju inför nästa vecka.

EU-diplomater som nyhetsbyrån Reuters talat med pratar också om en möjlig uppgörelse – men inte lika snabbt – kring någon form av "parallell deklaration" eller "tolkningsinstrument".

Men May kommer inte att få någon klar ordalydelse före den 28 februari, säger en diplomat.

Underhuset måste först visa att det här skulle kunna få deras stöd. Gör de det kan de exakta orden tas fram under andra veckan i mars, säger en annan.

Precis som tidigare handlar allt om den omdiskuterade så kallade nödlösningen för Nordirland, som skulle kunna innebära att Storbritannien hålls kvar i ett gemensamt tullområde med EU, utan möjlighet att själv avgöra hur länge.

Pessimism

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker oroar sig för att britterna är på väg att lämna EU utan avtal.

De ekonomiska och sociala konsekvenserna skulle bli fruktansvärda, så jag anstränger mig för att undvika det värsta. Men jag är inte särskilt optimistisk, säger Juncker på ett framtidsseminarium i Bryssel.

Hans chefsförhandlare Michel Barnier talar om ett fortsatt dödläge, trots alla möten.

Vi väntar på att Theresa May ska berättar för oss hur hon ser på saker och vad hon vill, säger Barnier i en intervju med franska tidningen La Croix.

Krav på May

De olika orden kommer inför en vecka då premiärminister Theresa May senast till på onsdag utlovat debatt och omröstningar i det brittiska parlamentet. Såvida inte hon dessförinnan försöker lägga fram ett eventuellt ändrat utträdelseavtal kommer omröstningarna att handla om vad parlamentet tycker att regeringen borde göra.

En av striderna då lär återigen bli om ledamöterna kan ställa krav på regeringen att utesluta ett avtalslöst utträde. May vill än så länge inte utesluta något – inte minst av förhandlingsskäl – men pressas internt av flera ministrar.

Arbetsmarknadsminister Amber Rudd och näringsminister Greg Clark har enligt tidningen The Sun varnat May för att de själva tillsammans med minst ett 20-tal biträdande ministrar kan komma att stödja krav från oppositionen, om inte May ger efter.