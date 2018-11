Tsetseflugan bär på en parasit som orsakar sömnsjuka. Sjukdomen påverkar nervsystemet och kan i värsta fall leda till döden.

När jag först kom hit för tolv år sedan förlorade jag boskap på grund av sjukdomar orsakade av tsetseflugor. Men det är inte längre något problem, säger bonden Taurai Muindisi.

Vid en mätning 1990 gick det 50 flugor per djur, 2017 behövde forskarna fånga in boskap tio gånger för att ens hitta en fluga per djur.

William Sereni vid Zimbabwes jordbruksdepartement säger att man har sett hur tsetseflugan försvunnit i vissa områden i landet.

Det är en klar nedgång i populationen. Det är klimatförändringarna, tsetseflugan svarar på den globala uppvärmningen.

Han får stöd av forskningen som visar att högre temperaturer gör det svårare för tsetseflugan att frodas.

Goda nyheter för bönderna i Zimbabwe kan dock betyda dåliga nyheter för andra. Studiens författare Jennifer Lord, vid Liverpool school of tropical medicine, tror att de kan öka i områden med klimat som passar dem bättre, förutsatt att där finns de växter och djur som de behöver för sin överlevnad.