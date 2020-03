På torsdagskvällen hade 5 100 personer anmält sig till Region Stockholm för att stärka upp sjukvården, skriver Dagens Nyheter. Sedan regionens sjukvårdsdirektör höll en presskonferens i onsdags om det pressade läget har antalet som meddelat intresse att hjälpa till fördubblats.

”Ett fantastiskt gensvar”, skriver regionens HR-direktör Ulrika Sundquist i en kommentar till tidningen.

Jag tror att många av oss nästan handlade på reflex. Många är inställda från början att man måste hjälpa till, alla förväntar sig det av sig själva, säger en student som läser termin nio av elva på läkarprogrammet på Karolinska institutet.

Samtidigt kallar nu regionen in privata vårdgivare. Via en katastrofparagraf i många vårdvalsavtal kan Stockholm i epidemiläge begära att de privata vårdgivarna försätter sin verksamhet under regionstyrelsens ledning, rapporterar Dagens industri. Sjukvårdsföretaget Aleris med vårdkoncernen Proliva kommer att bidra med cirka 50 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

På måndag ska de infinna sig på Huddinge sjukhus för en utbildning. Under den här perioden ansvarar regionen för dem. Vi får se hur länge det blir, säger Aleris styrelseordförande Thomas Berglund till Di.

Även vårdföretaget GHP har frågat ett hundratal av sina anställda och intresset har varit stort, enligt vd:n Daniel Öhman. Klausulen i deras avtal är dock inte så exakt skriven och måste bygga på frivillighet, enligt vd:n.