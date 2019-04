May ska på tisdagen träffa både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron i extrainsatta möten inför onsdagens extrainsatta EU-toppmöte i Bryssel.

Förbundskanslern och den brittiska premiärministern kommer att utbyta åsikter om Storbritanniens utträde ur EU, säger Steffen Seibert, talesperson för Tysklands regering, enligt nyhetsbyrån AFP.

May har bett EU om ytterligare en förlängning av det brittiska utträdet. Men om det blir det nej till det i Bryssel på onsdag kan Storbritannien komma att lämna EU utan avtal redan på fredag kväll.

Förbereder val

Om det blir ett ja till förlängning måste å andra sidan britterna börja förbereda sig för att delta i EU-valet i slutet av maj. Även om May hoppas kunna lämna EU dessförinnan krävs ändå rent tekniskt och praktiskt en rad åtgärder redan nu om det skulle visa sig att det brittiska utträdet inte är klart när kommande EU-parlament ska tillträda.

Som ansvarsfull regering har vi i dag tagit de nödvändiga steg som lagen kräver om vi skulle behöva delta, säger en talesperson för Storbritanniens regering sedan valdatum satts till den 23 maj.

Enligt tidningen The Guardian har partierna också börjat be hugade kandidater att anmäla sig.

Samtal i London

Sedan i förra veckan pågår ytterst försiktiga förhandlingar i London mellan Konservativa partiet och Labour för att nå fram till ett brexitavtal som kan samla tillräckligt med stöd i det brittiska underhuset.

Vi har inte en majoritet i parlamentet så vi måste vända oss till andra partier för att hitta en uppgörelse som kan ta brexit över mållinjen. Theresa May vänder på alla stenar. Vi gör absolut allt vi kan, lovar utrikesminister Jeremy Hunt på väg in till ett EU-möte i Luxemburg på måndagen.

Under måndagskvällen väntades "tekniska samtal mellan tjänstemän" i de två partierna, enligt den brittiska regeringen.

Brexitörer pressar på

Samtidigt försöker några av de mest brexitvilliga parlamentsledamöterna i Konservativa partiet återigen hitta ett sätt att bli av med May.

"Jag anser att Theresa May har varit ett misslyckande som ledare för vårt parti, som hon nu hotar att förstöra", skriver ledamoten Mark Francois i ett brev till partiets så kallade 1922-utskott som han uppmanar att ordna en "vägledande" förtroendeomröstning om May för att få henne att självmant kasta in handduken.

"Om hon lämnar på onsdag kan vi lämna på fredag", skriver Francois.

EU varnar

Från EU skickas å andra sidan en tydlig varning för konsekvenserna av ett avtalslöst utträde. I så fall kommer inga handelsförhandlingar eller andra samtal att äga rum förrän Storbritannien accepterat grunderna i utträdesavtalet.

Vi kommer inte att diskutera någonting med Storbritannien förrän det finns en överenskommelse för Irland och Nordirland, om medborgarnas rättigheter och den finansiella uppgörelsen, säger EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på besök i Irland enligt AFP.