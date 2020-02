Klass 2-varningen för storm gäller Västra Götaland, Halland, Skåne, Öland och Gotland. Även resten av de södra delarna av landet har fått känna på mycket hårda vindar.

Trafiken på en rad tågsträckor som inte är säkrade för fallande träd ställdes in på förhand. Dessutom fick tågen mellan Eksjö och Nässjö ställas in.

Det är fyra tåg som drabbas när sträckan stängs av dygnet ut. Det har blåst ner flera träd på spåret, förklarar Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket.

Sent på söndagskvällen stoppades också region- och fjärrtågstrafik norr om Stockholm på grund av ett elfel.

Nedfallna träd har drabbat många vägar i de södra och västra delarna av landet.

Det är en del problem med det, men Trafikverket är ute och tar hand om det. Det är mycket att göra men det var vi beredda på, säger Thomas Johansson.

Broar avstängda

Både Öresundsbron och Uddevallabron tvingades stänga på grund av det hårda vädret. Även Angeredsbron har stängts av. Där har ett lastbilssläp vält, och det går inte att bärga släpet på grund av stormen. Senare under kvällen inträffade även en lastbilsolycka på Tjörnbron, som stängdes av.

Polis, ambulans och räddningstjänst är på väg dit, men jag gissar att läget är samma som vid Angeredsbron, att det inte går att bärga på grund av vädret, säger Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen.

Vid elvatiden på söndagskvällen var över 15 000 av de tre största elbolagens kunder utan ström.

Nästan alla strömavbrott beror på stormen. På grund av säkerhetsrisken är montörerna inte ute på fältet, men vi försöker avhjälpa felen på annat sätt, säger Mikael Petrovic Wågmark, presschef på Vattenfall.

Martin Callmeryd, vid Eons pressjour, berättar att bolaget har extra bemanning för att åtgärda strömavbrott och att de jobbar för fullt.

Storm över västkusten

På söndagskvällen registrerar SMHI:s stationer längs västkusten vindhastigheter på 28–30 meter per sekund, alltså storm.

Det blåser på rätt bra, och vi väntar oss att vinden tilltar och kulminerar någon gång mellan nio och elva i kväll, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Även över land blåser det rejält, exempelvis blåste det tidigt på söndagskvällen 22 meter per sekund vid Landvetter. Östkusten har också det rejält blåsigt, med 24 meter per sekund på Gotland. I Stockholm väntas vindhastigheter på 21–24 meter per sekund.

Blåsten kommer att börja avta långsamt under natten, först i väst. Det dröjer längre innan det avtar över Gotland, det sker först på morgonen, säger Marcus Sjöstedt

Det regnar rejält över Norrlandskusten, regn som faller på kalla vägar och därmed kan skapa halka framåt måndagen. SMHI har därför utfärdat klass 1-varningar för plötslig ishalka över Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Varning för lågt vatten

Stormen påverkar också vattenståndet. SMHI har utfärdat varningar för högt vattenstånd från södra Bottenhavet ända upp i Bottenviken. Enligt SMHI:s oceanograf, Josefina Algotsson, pressar vinden upp vattnet så att det stiger rejält i norr. I södra Östersjön och Bälten blir det tvärtom, där sjunker vattenståndet, och SMHI varnar för lågt vattenstånd.

Ovädret hör till samma rejäla lågtryck som den europeiska stormen Ciara. Här har dock stormen inte fått något namn.