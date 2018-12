Tim Haselwander är en av dem som har råkat ut för så kallade "scammers". Han fick sitt antagningsbesked ganska sent och började att söka efter bostad i Linköping i juli månad.

– Jag lärde mig fort att jag inte direkt kommer att få något studentboende via Kombo eller Studentbostäder. De har ett poängsystem med ett poäng för varje dag man köar, säger han.

I stället sökte han bostad via Facebook och Kårservice förmedling. Och fick snabbt napp.

– Det fanns två som ville hyra ut rum till mig. Den ena uppgav sig vara från Tyskland, men envisades med engelska fast jag är tysk, och bad mig att betala till ett italienskt konto. Den andra ... kollade jag adressen med Google maps (kartfunktion på nätet). Där fanns det inte ens något hus!

– De ville ha en depositionsavgift och första hyran. Sammanlagt cirka 9 000 kronor. Och de skickade ett kontrakt som såg väldigt misstänkt ut eftersom bokstäverna varierade i storlek. När jag sökte på det så såg jag att det var ett standarddokument.

– Till exempel sa de att jag skulle dela lägenhet med fyra tjejer, och att det bara fanns ett rum kvar. Men det brukar inte vara så. Till en lägenhet med bara kvinnor så brukar hyresvärdarna inte söka upp en man.

Nu bor han i ett akutboende för studenter i Ryd, tillsammans med tre andra internationella studenter. De beskriver hur de via annonser på nätet har fått kontakt med lurendrejare som gärna kommunicerar via mejl eller konton på sociala medier som Facebook. Yannek Woll, också från Tyskland, genomskådade en "scammer" och sökte akutboendet i stället. Han har just fått besked om att ett studentrum väntar på honom, via Studentbostäder.

– Jag råkade logga in i exakt rätt tid. Plötsligt fick jag meddelandet om att det fanns tre rum lediga. Och den som svarade ja först, skulle få ett. Eftersom jag hade mobilen framme och var inloggad så hann jag!

De här internationella studenterna uppskattar Linköping, och studierna. Men de är är kritiska till bostadssystemet.

– Det känns lite som ett lotteri. Vi hade inte en aning om att det var så här svårt att hitta bostad i Linköping, säger Jonas Fries.

På Kårservice/Kombo, studenternas hyresgästorganisation – som också förmedlar privata hyresvärdars rum och lägenheter – är man medveten om att det finns kriminella som systematiskt lurar studenter.

– Det är ett antal varje år som blir lurade. Det kan handla om 3 000 kronor till 25 000 kronor, säger Annika Samuelsson, fastighetsansvarig på Kårservice/Kombo – studenternas hyresgästorganisation som också förmedlar bostäder och rum.

– Vi gör vad vi kan för att informera om det här fenomenet. De är svåra att polisanmäla eftersom de kan agera från ett land, försöka att begå bedrägeri i Sverige och sedan låta pengarna gå till ett konto i ett tredje land. Vi uppmanar studenterna att vara uppmärksamma och inte betala i förväg. Och vi har listor på ett antal mejl-konton som vi misstänker tillhör lurendrejare, fortsätter Annika Samuelsson.

Thomas Lilja, affärsområdeschef på kommunala Studentbostäder, påpekar att "först till kvarn"-metoden som Yannek Woll beskriver endast sker i undantagsfall, då till exempel en lägenhet står tom efter en renovering. Även på Studenbostäder känner man till problemt med lurendrejarna.

– Vi kan egentligen bara vara tydliga med hur vi jobbar och vad vi står för. Det är svårt för oss att agera mot dem som luras, svarar Thomas Lilja.