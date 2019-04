Under påskveckan tar många långledigt och det kommer in mindre blod än vanligt till landets blodcentraler. Blod är en färskvara och åtgången kan vara minst lika stor under storhelger som under vanliga veckor.

Under influensasäsongen är det till exempel många som inte kan ge blod, vi skulle behöva fler registrerade blodgivare, säger Karolina Blom Wiberg som är kommunikationsansvarig på Blodcentralen i Stockholms län.

Akut blodbrist

I flera län är det akut brist eller väldigt låga nivåer av vissa blodgrupper. Även om landsting och regioner hjälper varandra vid behov så uppmanar alla blodcentraler nu sina givare att lämna blod före påsk.

Vi vill att det alltid ska vara välfyllt i våra lager, särskilt inför långhelger och semesterperioder.

Ett besök hos en blodcentral tar 30–45 minuter, varav själva blodgivningen tar 10 minuter. Resterande tid går till att fylla i en hälsodeklaration och hälsosamtal med sjuksköterska. Det är också bra att ta det lugnt en liten stund efteråt, förklarar Karolina Blom Wiberg.

Det ska vara säkert, både för den som får blod och för den som ger.

Tre personer kan hjälpas av en enda blodgivning eftersom blodet delas upp i plasma, röda blodkroppar och trombocyter (en typ av celler i blodet).

Knappa marginaler

Sjukvården är beroende av att det kommer in nytt blod. En olycka eller en operation där det inträffar en större blödning kan ha stor effekt på de regionala blodlagren.

Vi skickar ut påminnelser till dem vi redan har registrerade, men vi skulle verkligen behöva fler blodgivare, säger Karolina Blom Wiberg.