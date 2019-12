Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skapades 1972 som ett forum för förhandling mellan öst och väst.

OSCE är dess engelska namn (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Organisationens syfte är att förebygga krig mellan de europeiska staterna, främja ekonomiskt samarbete samt slå vakt om mänskliga rättigheter, demokrati, och rättstatens principer i medlemsländerna.

57 länder är medlemmar. Bortsett från alla europeiska stater (utom Kosovo) deltar även bland annat USA och Ryssland i organisationens arbete.

Nuvarande ordförandeland: Slovakien (2019)

Tillträdande ordförandeland: Albanien (2020). Sverige blir ordförande 2021.

Källa: Utrikespolitiska institutet och OSSE