Först ut i världen med att träda in i nästa decennium var de små önationerna Samoa och Kiribati mitt ute i södra Stilla havet. Vid klockan 11 svensk tid ringde man in det nya året och från huvudstaden Apia i Samoa sköts nyårsraketer.

Efter Samoa var det dags för Nya Zeeland som firade in det nya året klockan 12 svensk tid.

Tio mist livet

Två timmar senare hade turen gått till Sydney i Australien, där över 100 000 fyrverkeripjäser fördelat på tre fyrverkeriuppvisningar firade in 2020.

Samtidigt tillbringar flera tusen människor nyårsaftonen på flykt från bränderna sydost i landet. För närvarande härjar omkring 16 bränder i landet som är så pass omfattande att liv och egendom är i omedelbar fara under nyårsaftonen. Bränderna märks tydligt även i Sydney, som legat insvept i farlig brandrök under flera veckor.

Vid Harbour Bridge i Sydney stod flaggan på halvstång under nyårsaftonen, till minne av en brandman som dog under släckningsarbetet på måndagen. Tre personer har dött under tisdagen och minst fyra saknas i södra delen av delstaten Victoria sydost i landet. Minst tio personer har mist livet hittills denna brandsäsong.

Ett upprop om att ställa in Sydneys nyårsfyrverkerier av respekt för offren skevs under av närmare 300 000 personer. Kritikerna har även föreslagit att de över 5,8 miljoner australiska dollar som lagts på evenemanget i stället borde användas till att bekämpa och hantera konsekvenserna av bränderna.

En miljon åskådare

Myndigheterna har dock påpekat att nyårsfirandet beräknas stimulera ekonomin med inkomster på över 130 miljoner australiska dollar. Förberedelserna inför evenemanget har pågått i över 15 månader.

På Samoa är nyårsfirandet mer dämpat jämfört med tidigare år då många minns och sörjer de 81 personer som miste livet i en mässlingepidemi tidigare i december. Nära 6 000 av Samoas runt 200 000 invånare smittades av mässlingen under utbrottet.