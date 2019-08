Demokratiska partiets tuffa kvalregler för den tv-sända debatten gör att många ur det breda startfältet faller bort. När tidsfristen löpte ut på torsdagsmorgonen svensk tid stod det klart att enbart tio aspiranter uppfyller kriterierna om minst två procents stöd i fyra opinionsmätningar och ekonomiska bidrag från minst 130 000 givare, enligt medier.

New York-senatorn Kirsten Gillibrand meddelade redan på onsdagen att hon avslutar sin kampanj för att bli Demokraternas presidentkandidat i valet 2020. Hon sade dock att hon helst ser att det blir en annan kvinna som i slutändan får kandidaturen, rapporterar tidningen The New York Times.

Sommarens demokratiska debatter har hållits över två kvällar vardera på grund av det stora antalet deltagare. De tio som nu möts är exvicepresident Joe Biden, Vermontsenatorn Bernie Sanders, Massachusettssenatorn Elizabeth Warren, Kaliforniensenatorn Kamala Harris, South Bendborgmästaren Pete Buttigieg, New Jerseysenatorn Cory Booker, Minnesotasenatorn Amy Klobuchar, tidigare representanthusledamoten Beto O´Rourke, affärsmannen Andrew Yang och exbostadsministern Julián Castro.