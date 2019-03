Den 12 mars – på tisdag i nästa vecka – kommer parlamentets underhus att återigen få rösta om det föreslagna utträdelseavtalet, meddelade Andrea Leadsom, den brittiska regeringens majoritetsledare i parlamentet, på torsdagen.

Dessförinnan råder bråda dagar när främst justitiekansler Geoffrey Cox, brexitministern Stephen Barclay och brittiske förhandlare Olly Robbins ska försöka få fram någon form av juridiskt bindande formulering som kan lindra oron kring utträdelseavtalets omdiskuterade så kallade nödlösning om Nordirland.

Vi diskuterar detaljerade, sammanhängande, försiktiga förslag. Vi diskuterar text med EU. Det överraskar mig att höra kommentarer de senaste dygnen om att förslagen inte är tydliga. De är lika klara som dagen. Och vi fortsätter att diskutera dem, säger Cox i parlamentet.

Samtal hela helgen?

Tiden är dock knapp. Inför omröstningen på tisdag måste May senast på måndag lägga fram vad som gäller. Samtal kommer därför att fortsätta "nästan helt säkert under hela helgen", säger Cox enligt tidningen The Guardian.

Utrikesminister Jeremy Hunt är inne på detsamma.

Båda sidor vill hitta en väg igenom det här och vi hoppas på framgång under helgen, i tid till omröstningen, säger Hunt till journalister vid ett besök i Skottland på torsdagen, enligt Reuters.

May möter Juncker?

BBC rapporterar samtidigt om ett tänkbart möte på måndag mellan premiärminister May och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att hamra in en uppgörelse.

Om ansträngningarna verkligen räcker är samtidigt fortsatt oklart. Tidningen Daily Telegraph siar om att Theresa May och regeringen är på väg mot ännu en svidande förlust i avtalsomröstningen på tisdag, nu med mellan 60 och 100 rösters marginal.

När utträdelseavtalet första gången lades fram inför parlamentet i mitten av januari röstades det ned med 432 röster mot 202 – den värsta förlusten för en brittisk regering i modern tid.