Japan En tyfon närmar sig Japan. Tyfonen Faxai med vindar på 60 meter per sekund och kraftigt regn väntas slå mot Tokyo-området under söndagskvällen och natten mot måndagen lokal tid.

Det kan komma upp till 300 millimeter regn under de närmsta 24 timmarna, enligt Japans meteorologiska myndighet.

Omkring 50 avgångar med snabbtåg mellan Tokyo och Osaka har ställts in under kvällen. Samtidigt har tiotals flygavgångar till och från Tokyos två flygplatser ställts in, och Japan Airlines varnar för att det kan bli fler inställda flyg och förseningar.

Vissa kustvägar sydväst om Tokyo har stängts, rapporterar lokala medier.