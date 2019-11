Afghanistan Minst tolv personer dödades när en bilbomb exploderade i morgonrusningen i Afghanistans huvudstad Kabul.

Attacken riktades mot ett fordon som ägs av det privata kanadensiska säkerhetsbolaget Gardaworld.

Som en följd av dagens attack i Kabul har tolv människor, bland dem tre barn, dödats. 20 skadades, av dem var fyra från Gardaworld, säger en talesperson för inrikesdepartementet.

Alla de som dödades var civila afghaner.

Enligt obekräftade uppgifter utfördes dådet av en självmordsbombare.

Ingen har inledningsvis tagit på sig ansvaret för dådet, som inträffade dagen efter ett fångutbyte där Afghanistan släppte tre högt uppsatta talibaner mot en kidnappad amerikan och en australier.

Fler civila har dödats i oroligheter Afghanistan under månaderna juli till september i år jämfört med tidigare år, enligt en rapport från FN i oktober. Under de tre månaderna dödades 1 174 människor, 42 procent fler än under samma period i fjol. 3 139 personer skadades under de tre månaderna.