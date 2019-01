Presidenten gav beskeden i ett tal utanför Vita huset.

Jag är mycket stolt över att kunna meddela att vi har nått en uppgörelse om att göra slut på nedstängningen och öppna den federala regeringen, sade Trump.

Beskedet innebär att 800 000 människor kommer att få lön för första gången på 35 dagar. Uppgörelsen antogs snabbt av senaten och väntas få grönt ljus i representanthuset under natten till lördag svensk tid. Därefter har Trump lovat signera det.

Under de tre veckor som nedstängningen tillfälligt hävs så ska demokrater och republikaner gemensamt se över frågan om gränssäkerhet, förklarade presidenten. Och hotade samtidigt med nya drastiska åtgärder.

Om vi inte får en rättvis uppgörelse från kongressen så stängs regeringen antingen ner igen den 15 februari, eller så kommer jag att utnyttja de befogenheter som lagarna och USA:s konstitution ger mig att ta itu med det här nödläget, sade Trump i talet.

"Lärt sig läxan"

Senare upprepade presidenten i kommentarer till journalister hotet att utfärda ett nationellt nödläge om inte kongresspolitikerna når en lösning han gillar.

Vi ska samarbeta med Demokraterna och förhandla och om vi inte kan det, så kommer vi att ta till nödläget, eftersom det är just det handlar om – ett nationellt nödläge, sade Trump.

Att frigöra federala medel genom att utfärda ett nationellt nödläge är en möjlighet han tidigare antytt för att kunna kringgå kongressen och säkra finansieringen av muren mot Mexiko. Hans krav på 5,7 miljarder dollar till bygget av en gränsbarriär har varit den stora stridsfrågan i budgetgrälet.

Demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer välkomnade beskedet att Trump gett efter och släppt kravet på finansiering av muren medan förhandlingarna pågår.

Förhoppningsvis har presidenten lärt sig sin läxa, sade Schumer.

Demokraterna har vägrat förhandla så länge nedstängningen pågår och Trump har lika envist framhärdat i att kräva finansieringen av muren. Men växande tryck från republikanska kongressledamöter och allt fler larmrapporter från flygtrafiken har av allt att döma fått honom att ge efter och häva nedstängningen för att förhandlingar ska komma igång.

Inställda flyg

Tidigare under dagen kom beskedet att flygtrafiken på USA:s östkust drabbats av trafikstörningar och förseningar med anledning av nedstängningen av statsapparaten.

Hundratals flyg ställdes in eller sköts upp framför allt vid flygplatser i New York-området och i Philadelphia. Orsaken var i första hand att anställda inom trafikledningen har sjukanmält sig. Den amerikanska luftfartsmyndigheten stoppade trafiken på New York-flygplatsen LaGuardia i en dryg timme under dagen.

Att hundratusentals statligt anställda har gått utan lön har fått konsekvenser på flera håll. Tusentals anställda vid den amerikanska skattemyndigheten som kallats tillbaka till arbetet har vägrat att dyka upp trots att regeringen beordrat totalt 26 000 att återgå.

Av dessa har 9 000 inte kunnat nås och 5 000 har åberopat försäkringsskäl för att stanna hemma.