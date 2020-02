I början av varje år brukar USA:s president hålla ett tal kallat "State of the union" i Capitolium i Washington DC inför USA:s samlade kongress, det vill säga både representanthuset och senaten. Den diplomatiska kåren bjuds också in för att höra anförandet på plats.

Enligt artikel II i USA:s grundlag ska presidenten "vid olika tillfällen informera kongressen om läget i landet (state of the union) och rekommendera åtgärder... för deras övervägande".

USA:s första två presidenter, George Washington och John Adams, framträdde inför kongressen vid det årliga talet. Därefter valde presidenterna att meddela sig skriftligt. Woodrow Wilson återupptog den muntliga traditionen 1913, även om undantag har skett.

Kongressens senat består av 100 ledamöter som väljs på sexårsmandat. Representanthuset har 435 ledamöter som väljs på två år.