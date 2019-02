Utrikespolitiken omnämndes främst i protektionistiska ordalag. Trump tog upp gamla käpphästar som handelsavtalet med Kina och Nafta och att handelsavtalen berövar vanliga amerikaner arbetstillfällen. Stora applåder följde när han nämnde tidigare beslut, som utträdet ur kärnenergiavtalet med Iran och flytten av landets ambassad i Israel till Jerusalem.

Mer dämpade applåder blev det när presidenten kom in på tillbakadragandet av soldater från Syrien, en fråga där han inte har stöd från kongressen, varken senatens republikaner eller demokrater.

Trump lovade opreciserade satsningar på infrastruktur och att tvinga fram sänkta priser på "orättfärdigt" och "orättvist" höga priser på receptbelagda mediciner.

Trump utlovade även pengar för att utrota hiv och aids i USA inom tio år och bad kongressen att godkänna dessa utgifter.

Den kristna högern fick gehör för sin hjärtefråga om abortförbud, som också togs upp. Trump uppmanade kongressen att lagstifta om att förbjuda sena aborter.

I januari varje år brukar USA:s president hålla ett tal kallat "State of the union" i Capitolium i Washington DC inför USA:s samlade kongress, det vill säga både representanthuset och senaten. Den diplomatiska kåren bjuds också in för att höra anförandet på plats.

Enligt artikel II i USA:s grundlag ska presidenten "vid olika tillfällen informera kongressen om läget i landet (state of the union) och rekommendera åtgärder... för deras övervägande".

USA:s första två presidenter, George Washington och John Adams, framträdde inför kongressen vid det årliga talet. Därefter valde presidenterna att meddela sig skriftligt. Woodrow Wilson återupptog den muntliga traditionen 1913. Undantag har skett, den senaste som lämnade en skriftlig rapport var demokraten Jimmy Carter 1981. Och republikanen Ronald Reagan sköt 1986 upp sitt anförande i en vecka med anledning av katastrofen då rymdfärjan Challenger exploderade.

Donald Trump skulle enligt planerna ha hållit sitt tal den 29 januari, men sköt upp det då talmannen, demokraten Nancy Pelosi, uppmanade Trump att skjuta på det med anledning av nedstängningen av statsapparaten.

Kongressens senat består av 100 ledamöter som väljs på sexårsmandat. Representanthuset har 435 ledamöter som väljs på två år.