Hittills har 76 personer hittats döda med anledning av den så kallade Camp Fire-branden i norra Kalifornien. Och dödstalet befaras stiga rejält, fler än 1 000 människor finns med på polisens lista över saknade.

Under helgen har presidenten besökt det eldhärjade området, varifrån tiotusentals människor tvingats fly. Vid en tv-sänd presskonferens tillsammans med delstatens guvernör Jerry Brown föreslog Trump att man borde lära av Finlands exempel.

Man måste ta hand om marken. Du vet, marken i skogen, det är mycket viktigt. Se på andra länder där de gör det annorlunda, där är det helt andra bullar, sade Trump och fortsatte:

Jag var med Finlands president och han sade: ”Vi har det annorlunda – vi är en skogsnation.” Han kallade det en skogsnation, och de lägger mycket tid på att kratta och städa och göra saker. Och de har inga problem, sade Trump.

Den amerikanska presidenten träffade Finlands president Sauli Niinistö i Paris förra veckan och de både diskuterade skogsbränderna i Kalifornien. Niinistö nämnde då även det finska systemet för att motarbeta skogsbränder.

Jag sade till honom att Finland är en nation täckt av skog, men att vi har ett bra övervakningssystem, säger Sauli Niinistö till den finska tidningen Ilta-Sanomat.

Enligt Niinistö sade han ”we take care of our forests”, vi tar hand om våra skogar. Däremot nämnde den finska presidenten inget om att kratta löv. Det är något Trump har hittat på själv, menar Niinistö.