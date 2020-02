Temat är Amerikas "stora comeback", enligt Vita huset som häromdagen höll en telefonbriefing om talet.

Presidenten kommer att lägga fram en ihärdigt optimistisk vision, lovade den tjänsteman som berättade om anförandet.

Trump lär hylla det nya nordamerikanska handelsavtalet USMCA, framstegen med att skapa en handelsöverenskommelse med Kina och jobbskapandet på hemmaplan. Och han lär slå sig för bröstet för börsuppgången och USA:s dödliga drönarattack mot den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani nyligen.

Kan bli stelt

Men det är ändå stor risk att stämningen blir stel när president Trump i direktsändning intar kongressens talarstol.

Han ställs då inför representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi, vars kammare före jul röstade igenom två riksrättsanklagelser mot honom. Och i publiken finns bland annat senatens 100 ledamöter, de som dagen därpå ska avgöra huruvida Trump gjort sig skyldig till anklagelserna om maktmissbruk och försök att hindra kongressens arbete.

Senaten har republikansk majoritet och allt tyder på att Trump kommer att frias, men rättegången har ändå spätt på den redan allvarliga polariseringen i Washington DC.

En president före Trump har hållit ett State of the union-tal under en pågående riksrättsprocess: demokraten Bill Clinton 1999. Clinton tog sig igenom talet utan att nämna ordet riksrätt en enda gång – han talade i stället om ekonomin, utrikespolitik och sina utbildningsinitiativ. Frågan är om Trump följer hans recept eller upprepar de epitet han satt på riksrätten, nämligen "häxjakt" och "bluff"?

Presidentens vapendragare Lindsey Graham, senator från South Carolina, säger till webbtidningen The Hill att han förordat Clintons metod.

Jag har uppmuntrat honom att vara positiv och prata om vad vi åstadkommit och vad vi kan göra, säger Graham.

Farage i publiken

Donald Trump väntas presentera en infrastruktursatsning, initiativ som syftar till att sänka priset på receptbelagt medicin samt – sin vana trogen – tala om vikten av gränssäkerhet. En av hans personliga gäster vid talet är Raul Ortiz som är biträdande chef för USA:s gränspolis. En annan är brittiska Brexitpartiets populistiske ledare Nigel Farage, vilket tyder på att presidenten kommer att nämna det brittiska utträdet ur EU.

Ett antal demokrater uppges överväga att bojkotta talet. Många kvinnliga kongressledamöter planerar att, som i fjol, bära suffragetternas färg vitt för att hedra de kvinnor som kämpade för rösträtt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Demokraternas svarstal hålls av delstaten Michigans guvernör Grechen Whitmer. Det spanska svarstalet hålls av Veronica Escobar, representanthusledamot från Texas.