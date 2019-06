Tungotal, eller glossolali, förekommer inte bara inom kristna församlingar. Liknande tillstånd har beskrivits bland inuiter, finska samer och vid voodoo-ritualer. Det verkar dock främst förekomma i samband med religiösa ritualer.

Under pingströrelsens tidiga år var förkunnelsen om Andens dop med främst tungotal som tecken på detta dop ett av de områden där rörelsen skiljde sig radikalt från andra samfund.

Nådegåvorna är de gåvor som den heliga Anden ger de troende enligt Första Korinthierbrevet 14. Att tala i tungor och tolka tungotal är två av nådegåvorna.

I en enkät som gjordes av tidningen Dagen 2014 uppgav 78 procent av de tillfrågade prästerna och pastorerna att medlemmarna i deras församling talar i tungor "vanligtvis" eller "ibland". Tungotalet var mycket vanligare i frikyrkoförsamlingarna än inom Svenska kyrkan.

När forskare vid University of Pennsylvania School of Medicine 2006 undersökte hjärnorna på människor medan de talade i tungor visade hjärnröntgen att blodtillförseln till frontloberna minskade. Tungotalet verkade vara raka motsatsen till koncentrationen man upplever under meditation, utan snarare ett transliknande tillstånd som tog över. Personerna i undersökningen kunde börja tala i tungor mer eller mindre på beställning, men hade svårare att sluta. Forskarna slog fast att de inte var vid sin normala medvetandenivå och många behövde också flera minuter för att "komma tillbaka".