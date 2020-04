Uruguay Efter två veckors ovisshet har passagerare på kryssningsfartyget Greg Mortimer fått gå iland och borda ett plan med destination Australien.

Det australiska fartyget med 217 passagerare, varav 128 har testats positivt för coronaviruset, har legat för ankar utanför Montevideo i Uruguay sedan den 27 mars. Under den tiden har åtta personer tagits i land och förts till sjukhus i Montevideo för intensivvård.

Efter en överenskommelse har nu 112 australiska och nyzeeländska passagerare ombord skickats hem.

Passagerarna bussades via poliseskort till en särskild flygplatsterminal där ett specialchartrat plan mot Melbourne lyfte under lördagen. De flesta, men inte alla, har testats positivt för coronaviruset och de kommer under resan att hållas åtskilda från dem som inte är smittade.

Den "humanitära korridoren" inkluderar inte passagerare med andra nationaliteter, utan dessa kommer att få stanna kvar på fartyget i avvaktan på förhandlingar med deras hemländer. Bland dem finns amerikaner, britter, jamaicaner och människor från olika europeiska länder, uppger Uruguays utrikesdepartement.