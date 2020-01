På torsdagsmorgonen lokal tid ringlade köerna långa vid bensinstationer i sydöstra delarna av delstaten New South Wales, rapporterar ABC News.

Invånare och turister har uppmanats att lämna området under det kommande dygnet eftersom skogsbränderna tros bli värre igen till helgen. Många har inte kunnat lämna tidigare då de på grund av omfattande strömavbrott inte har kunnat tanka sina bilar. Köerna ringlar även långa på vägarna norrut och vid mataffärer, då många vill bunkra förnödenheter.

Ingen mobiltäckning

|

Många orter har även varit utan mobiltäckning och internettillgång vilket har gjort det svårt för myndigheter att nå ut med information.

Omkring 500 personer har med hjälp av marinens fartyg HMAS Choules evakuerats från kuststaden Mallacoota i delstaten Victoria, där omkring 4 000 personer, varav 3 000 turister, är fast. Ytterligare omkring 800 personer tros kunna evakueras med HMAS Choules på fredag förmiddag, lokal tid, uppger Victorias premiärminister Daniel Andrews.

Enligt Chris Stephenson vid Victorias myndighet för samhällsskydd och beredskap har ett antal människor beslutat att stanna kvar eftersom de vill ta med sig sina bilar och husvagnar bort från området. Men de kan behöva vänta lång tid eftersom många vägar är och förväntas förbli stängda.

Det kan bli två till tre veckor, säger Stephenson till ABC News.

|

Viktigt att lämna i tid

Stephenson uppmanar även de som befinner sig i avlägsna samhällen att passa på att ge sig av före helgen.

|

Det finns absolut en risk för att fler samhällen kommer att isoleras, säger han.

I delstaten Western Australia väntas temperaturerna nå över 40 grader till helgen. I kombination med starka vindar gör det att flera bränder där klassas som potentiellt katastrofalt farliga.

Samma väderförhållanden väntas även längre österut, i de redan svårt drabbade delstaterna South Australia, Victoria och New South Wales. Omkring 100 bränder härjar i New South Wales och cirka 50 i Victoria. Under de senaste dagarna har sju personer omkommit i bränderna. Sedan i oktober har totalt 17 personer omkommit. I delstaten Victoria saknas 17 personer. I huvudstaden Canberra har Australia Post tills vidare ställt in all postutdelning på grund av brandröken.

Planer för minskade utsläpp

Under torsdagen höll premiärminister Scott Morrison presskonferens i Sydney. Han har kritiserats för att hela tiden hänvisa till insatser på delstatsnivå när han har fått frågor om bränderna.

Våra myndigheter samordnar insatserna mellan delstaternas resurser och de statliga resurserna. Det här är vad delstaterna gör i dessa situationer och det är vad de kommer att fortsätta göra och vi kommer inte tillåta att myndigheter trampar in på varandras områden för att på något sätt överträffa varandra gällande insatserna, säger Morrison.

På frågan om vad regeringen gör för de långsiktiga ekonomiska och miljömässiga effekterna av klimatförändringar säger Morrison att det finns planer för att minska utsläppen.

Låt mig vara tydlig för det australiska folket, vår politik för utsläppsminskningar kommer både att skydda vår miljö och försöka minska risken och faran vi ser i dag. Samtidigt kommer vi att försöka garantera människors arbeten och försörjning, runt om i landet. Vad vi kommer att göra är att se till att vår politik förblir förnuftig, att den inte rör sig mot något extremt håll och behåller fokus på vad australier behöver för en livskraftig och hållbar ekonomi, samt en livskraftig och hållbar miljö, säger premiärministern.